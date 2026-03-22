Chez Audi on prépare le restylage de mi-carrière de SUV électrique Audi Q4 e-tron avec au menu : modifications du style et nouvel intérieur.

Lancé en 2021, le SUV Audi Q4 E-tron a bénéficié d’une mise à jour en 2022 afin d’accélérer le temps de charge, mais aussi de faire évoluer le système d’infodivertissement. Malgré ces quelques modifications, l’Audi Q4 e-tron a vieilli et désormais il lui faut bénéficier d’un restylage afin de lui permettre de rester dans la course.

Les prototypes de cet Audi Q4 e-tron restylé ont été aperçus sur le réseau routier allemand et l’on peut constater que sur le véhicule photographié par nos chasseurs de scoop le camouflage est limité à la calandre et aux projecteurs qui sont encore dissimulés par quelques petits autocollants.

De meilleurs temps de recharge

Pour le restylage du Q4 e-tron (et de sa variante Sportback e-tron), Audi devrait limiter les modifications au niveau du style du modèle. Celles-ci concerneront l’architecture intérieure des projecteurs (avec des LED adaptatives et des micro-LED qui seront paramétrables) ainsi que des modifications au niveau de la calandre et des entrées d’air du modèle. À l’arrière, l’architecture intérieure des feux devrait également bénéficier de légères évolutions. D’autres modifications, invisibles celles-là, concerneront le mode de recharge du véhicule, un véhicule qui restera toujours basé sur une architecture 400 volts, mais qui devrait (grâce à de nouvelles modifications logicielles) voir le temps de recharge de ses batteries diminuer. L’autonomie pourrait également progresser grâce à une meilleure utilisation des batteries. Quant aux motorisations électriques de ce modèle, elles devraient être conservées et l’on aura toujours une version 45 de 285 ch et 45 Quattro tandis que la 55 Quattro de 340 ch coiffera la gamme.

Un tableau de bord remanié

C’est dans l’habitacle que l’on devrait constater de plus grandes évolutions. Le modèle électrique Audi Q4 e-tron va ainsi se mettre au diapason du nouvel Audi Q3 thermique et s’équiper du nouveau système MMI Panorama Display. Ce système d’écrans numériques est constitué d’un écran d’instrumentation de 11,9 pouces et d’un écran d‘infodivertissement de 14,5 pouces, un écran de 10,9 pouces (qui est en option) pour le passager peut compléter l’offre. On devrait également voir de nouveaux coloris de sellerie, des changements au niveau des matériaux dans l’habitacle tandis que l’interface du système multimédia sera plus rapide et plus intuitive que celle de l’actuel Q4 e-tron, le système sera basé sur Android Automotive et intègrera un assistant vocal épaulé par l’IA comme sur le nouvel Audi Q3. Tous ces changements devraient permettre au modèle des Anneaux de tenir son rang face au BMW iX1 qui va être restylé profondément et au futur Mercedes GLA EQ.