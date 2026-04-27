L'Audi Q4 e-tron restylé peut-il (enfin) inquiéter le Tesla Model Y?
L’Audi Q4 e-tron est l’une des valeurs sûres du marché européen des SUV compacts électriques, et ce véhicule lancé en 2021 connaît cette année une évolution notable, tant esthétique que technologique. Nous allons le détailler ensemble avec cette question en tête : ce modèle peut-il inquiéter les références de la catégorie?
La bataille fait rage sur le marché des SUV électriques de format intermédiaire, que domine en Europe l’incontournable Tesla Model Y. Du tandem BMW (iX1 et iX2) au redoutable Skoda Enyaq en passant par les Peugeot 3008/5008 ou les intéressantes propositions coréennes signées Hyundai et Kia, les propositions décentes ne manquent pas. Parmi celles-ci figure aussi l’Audi Q4 e-tron, lancé en 2001 et (légèrement) restylé ce printemps.
Audi le répète à l’envi, son futur est électrique et son ambition avouée est de couvrir tous les compartiments du marché avec des motorisations zéro émission. En Europe, l’un de ses principaux moteurs de développement est le segment des SUV compacts, sur lequel il a lancé en 2021 le Q4 e-tron en deux types de carrosserie, le SUV 5 portes classique et le Fastback au profil plus (aéro-)dynamique. Mais si ce modèle a été l’un des précurseurs du genre, il a depuis vu la concurrence s’étoffer et n’a plus d’autre choix que de muscler son jeu.
Comme à l’accoutumée chez Audi, on préfère améliorer l’ensemble par petites touches plutôt que de tout révolutionner. Si les évolutions stylistiques sont somme toute assez légères, hormis une signature lumineuse personnalisable, le Q4 e-tron bonifie son contenu technologique, avec notamment ce qui se voit le plus : les écrans au format majoré, et désormais incurvés, que peut même compléter en option un écran de 12 pouces de diagonale face au passager.
Bien sûr, les évolutions ne s’arrêtent pas là. Le Q4 e-tron bénéficie désormais de la technologie de recharge bidirectionnelle qui lui permet d’alimenter de petits objets électriques. En Allemagne, Autriche et Suisse, l’auto peut aussi faire office de batterie domestique via le système V2H, ou Véhicle to home. Si vous avez chargé durant les heures creuses, cela permet par exemple de réinjecter de l’électricité aux heures pleines, pour peu que vous disposiez d’une wallbox bidirectionnelle. Mais inutile de s’appesantir sur cette fonctionnalité, dans la mesure où celle-ci n’est pas (pas encore?) opérationnelle dans l’Hexagone.
Le Q4 est proposé avec deux tailles de batterie, d’une capacité brute respective de 59 et 77 kWh nets, pour des autonomies oscillant entre 442 et 595 km selon les versions, valeurs en hausse de 28 à 37 km par rapport à précédemment. Une fonction de préconditionnement manuel est disponible, ce qui peut permettre d’optimiser les performances de recharge, notamment "à froid". La puisssance maximale de charge en courant continu s'établit désormais à 185 kW, contre 175 kW précédemment. Dans des conditions idéales, cela permet d'espérer un 10-80 % en environ 28 minutes. Et Audi de préciser que 10 minutes de recharge peuvent permettre de récupérer jusqu’à 185 kilomètres d’autonomie en dix minutes.
Systèmes de transmission pour l’Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron
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Données techniques
(les valeurs entre parenthèses s’appliquent à la version Sportback)
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Q4 e-tron
Q4 Sportback e-tron
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Q4 e-tron performance
Q4 Sportback e-tron performance
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Q4 e-tron quattro performance
Q4 Sportback e-tron quattro performance
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Puissance électrique maximale en kW/ch
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150/204
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210/286
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250/340
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Couple électrique maximal en Nm
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350
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545
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Avant : 545
Arrière : 134
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Consommation combinée en kWh/100 km*
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19.3 – 15.2
(18.8 – 14.8)
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19.5 – 15.5
(18.9 – 15.1)
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20.0 – 16.1
(19.5 – 15.7)
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Vitesse maximale
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160
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180
|
180
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Acceleration 0 à 100 km/h en s
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8.1
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6.6
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5.4
|
Autonomie maximale*
|
442
(452)
|
582
(595)
|
543
(556)
|
Puissance maximale de recharge en courant continu (DC) en kW
|
160
|
165
|
185
*Données provisoires en cours d’homologation
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