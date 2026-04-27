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Audi Q4 E-tron Sportback

L'Audi Q4 e-tron restylé peut-il (enfin) inquiéter le Tesla Model Y?

Dans Nouveautés / Restyling

Pierre-Olivier Marie

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L’Audi Q4 e-tron est l’une des valeurs sûres du marché européen des SUV compacts électriques, et ce véhicule lancé en 2021 connaît cette année une évolution notable, tant esthétique que technologique. Nous allons le détailler ensemble avec cette question en tête : ce modèle peut-il inquiéter les références de la catégorie?

L'Audi Q4 e-tron restylé peut-il (enfin) inquiéter le Tesla Model Y?

La bataille fait rage sur le marché des SUV électriques de format intermédiaire, que domine en Europe l’incontournable Tesla Model Y. Du tandem BMW (iX1 et iX2) au redoutable Skoda Enyaq en passant par les Peugeot 3008/5008 ou les intéressantes propositions coréennes signées Hyundai et Kia, les propositions décentes ne manquent pas. Parmi celles-ci figure aussi l’Audi Q4 e-tron, lancé en 2001 et (légèrement) restylé ce printemps.

Audi le répète à l’envi, son futur est électrique et son ambition avouée est de couvrir tous les compartiments du marché avec des motorisations zéro émission. En Europe, l’un de ses principaux moteurs de développement est le segment des SUV compacts, sur lequel il a lancé en 2021 le Q4 e-tron en deux types de carrosserie, le SUV 5 portes classique et le Fastback au profil plus (aéro-)dynamique. Mais si ce modèle a été l’un des précurseurs du genre, il a depuis vu la concurrence s’étoffer et n’a plus d’autre choix que de muscler son jeu.

La carrosserie fastback (à gauche) représente 55% des ventes de Q4 e-tron en France. 
La carrosserie fastback (à gauche) représente 55% des ventes de Q4 e-tron en France. 

Comme à l’accoutumée chez Audi, on préfère améliorer l’ensemble par petites touches plutôt que de tout révolutionner. Si les évolutions stylistiques sont somme toute assez légères, hormis une signature lumineuse personnalisable, le Q4 e-tron bonifie son contenu technologique, avec notamment ce qui se voit le plus : les écrans au format majoré, et désormais incurvés, que peut même compléter en option un écran de 12 pouces de diagonale face au passager.

4 signatures lumineuses prédéfinies sont disponibles.
4 signatures lumineuses prédéfinies sont disponibles.
L'Audi Q4 e-tron restylé peut-il (enfin) inquiéter le Tesla Model Y?

Bien sûr, les évolutions ne s’arrêtent pas là. Le Q4 e-tron bénéficie désormais de la technologie de recharge bidirectionnelle qui lui permet d’alimenter de petits objets électriques. En Allemagne, Autriche et Suisse, l’auto peut aussi faire office de batterie domestique via le système V2H, ou Véhicle to home. Si vous avez chargé durant les heures creuses, cela permet par exemple de réinjecter de l’électricité aux heures pleines, pour peu que vous disposiez d’une wallbox bidirectionnelle. Mais inutile de s’appesantir sur cette fonctionnalité, dans la mesure où celle-ci n’est pas (pas encore?) opérationnelle dans l’Hexagone.

Le large écran incurvé faisant face au conducteur donne un joli cachet "techno" à un habitacle par ailleurs parfaitement présenté. Il combine une instrumentation de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces. L'auto intègre aussi l'intelligence artificielle ChatGPT.
Le large écran incurvé faisant face au conducteur donne un joli cachet "techno" à un habitacle par ailleurs parfaitement présenté. Il combine une instrumentation de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces. L'auto intègre aussi l'intelligence artificielle ChatGPT.
L'écran de 12 pouces faisant face au passager est optionnel.
L'écran de 12 pouces faisant face au passager est optionnel.

Le Q4 est proposé avec deux tailles de batterie, d’une capacité brute respective de 59 et 77 kWh nets, pour des autonomies oscillant entre 442 et 595 km selon les versions, valeurs en hausse de 28 à 37 km par rapport à précédemment. Une fonction de préconditionnement manuel est disponible, ce qui peut permettre d’optimiser les performances de recharge, notamment "à froid". La puisssance maximale de charge en courant continu s'établit désormais à 185 kW, contre 175 kW précédemment. Dans des conditions idéales, cela permet d'espérer un 10-80 % en environ 28 minutes. Et Audi de préciser que 10 minutes de recharge peuvent permettre de récupérer jusqu’à 185 kilomètres d’autonomie en dix minutes.

La petite batterie s'accouple à un moteur de 204 ch, tandis que la seconde (77 kWh nets) alimente soit un moteur de 286 ch en version 2 roues motrices, soit 340 ch en version Quattro Performance. Sur cette dernière, le 0 à 100 km/h est abattu en 5,4 secondes. Notez que la capacité de remorquage passe à 1 800 kg (+400 kg) sur les versions à transmission intégrale.
La petite batterie s'accouple à un moteur de 204 ch, tandis que la seconde (77 kWh nets) alimente soit un moteur de 286 ch en version 2 roues motrices, soit 340 ch en version Quattro Performance. Sur cette dernière, le 0 à 100 km/h est abattu en 5,4 secondes. Notez que la capacité de remorquage passe à 1 800 kg (+400 kg) sur les versions à transmission intégrale.
Le hayon électrique de série libère l'accès à un coffre dont le volume s'établit à 515 litres, valeur qui triple quasiment une fois la banquette arrière rabattue (1487 litres). On reste toutefois très loin de la Tesla Model Y (854 litres à l'arrière, en comptant le double fond, à quoi s'ajoutent 117 litres sous le capot). La petite trappe rectangulaire sur la paroi droite abrite une prise électrique.
Le hayon électrique de série libère l'accès à un coffre dont le volume s'établit à 515 litres, valeur qui triple quasiment une fois la banquette arrière rabattue (1487 litres). On reste toutefois très loin de la Tesla Model Y (854 litres à l'arrière, en comptant le double fond, à quoi s'ajoutent 117 litres sous le capot). La petite trappe rectangulaire sur la paroi droite abrite une prise électrique.
La console centrale redessinée accueille l'incontournable dispositif de recharge par induction (ventilé) pour les smartphones.
La console centrale redessinée accueille l'incontournable dispositif de recharge par induction (ventilé) pour les smartphones.
La longueur du Q4 e-tron s'établit à 4,59 m, soit 20 cm de moins que le Model Y. Cela a pour conséquence une habitabilité moindre, même si l'accueil est plutôt bon aux places arrières. Pour autant, la place dévolue au passager du milieu n'est guère enviable.
La longueur du Q4 e-tron s'établit à 4,59 m, soit 20 cm de moins que le Model Y. Cela a pour conséquence une habitabilité moindre, même si l'accueil est plutôt bon aux places arrières. Pour autant, la place dévolue au passager du milieu n'est guère enviable.
Le Q4 e-tron dispose en série de toutes les aides à la conduite attendues à ce niveau de gamme: assistant de stationnement avec affichage des distances, alerte de franchissement de ligne avec assistance d’urgence, reconnaissance des panneaux de signalisation, détection de l’attention du conducteur, assistant de freinage d’urgence avec aide à l’évitement, ou bien encore assistant de trafic transversal avant. 
Le Q4 e-tron dispose en série de toutes les aides à la conduite attendues à ce niveau de gamme: assistant de stationnement avec affichage des distances, alerte de franchissement de ligne avec assistance d’urgence, reconnaissance des panneaux de signalisation, détection de l’attention du conducteur, assistant de freinage d’urgence avec aide à l’évitement, ou bien encore assistant de trafic transversal avant. 

 

L’Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron avec batterie de 59 kWh nets sont disponibles à partir de 45 990 euros, et la batterie de 77 kWh nets impose un surcoût de 1 000 €. Des tarifs qui permettent d'accéder au dispositif "coup de pource", avec à la clé des aides à l'achat oscillant entre  3 450€ et 5 170€. La version quattro performance s'affiche à partir de 59 990 €. 
L’Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron avec batterie de 59 kWh nets sont disponibles à partir de 45 990 euros, et la batterie de 77 kWh nets impose un surcoût de 1 000 €. Des tarifs qui permettent d'accéder au dispositif "coup de pource", avec à la clé des aides à l'achat oscillant entre  3 450€ et 5 170€. La version quattro performance s'affiche à partir de 59 990 €. 
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Systèmes de transmission pour l’Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron

 

Données techniques

 

(les valeurs entre parenthèses s’appliquent à la version Sportback)

Q4 e-tron

 

Q4 Sportback e-tron

Q4 e-tron performance

 

 Q4 Sportback e-tron performance

Q4 e-tron quattro performance

 

 Q4 Sportback e-tron quattro performance

Puissance électrique maximale en kW/ch

 

150/204

210/286

250/340

Couple électrique maximal en Nm

350

545

Avant : 545

Arrière : 134

Consommation combinée en kWh/100 km*

 

19.3 – 15.2

(18.8 – 14.8)

19.5 – 15.5

(18.9 – 15.1)

20.0 – 16.1

(19.5 – 15.7)

Vitesse maximale

160

180

180

Acceleration 0 à 100 km/h en s

8.1

6.6

5.4

Autonomie maximale*

 

442

(452)

582

(595)

543

(556)

Puissance maximale de recharge en courant continu (DC) en kW

 

160

165

185

*Données provisoires en cours d’homologation

 

L'Audi Q4 e-tron restylé peut-il (enfin) inquiéter le Tesla Model Y?
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