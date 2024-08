Des enjoliveurs Audi de 19 pouces, ça existe vraiment

La jante en alliage fait partie de la panoplie d’équipements incontournables pour ceux qui aiment soigner l’apparence de leur voiture. Elle est désormais quasiment obligatoire sur le marché automobile neuf, de la petite citadine un peu « glamour » jusqu’aux grosses voitures de luxe en passant par les SUV.

Pour autant, l’enjoliveur monté sur de basiques jantes en tôle d’acier n’a pas encore totalement disparu du marché. Si vous regardez du côté des citadines modernes dans leurs versions d’entrée de gamme, par exemple, vous retrouverez cet équipement de façon quasiment incontournable. Chez Stellantis, on les trouvait aussi encore récemment sur les variantes d’entrée de gamme de modèle compacts (mais elles viennent de disparaître totalement du catalogue de la Peugeot 308 ou de la Citroën C4).

Des enjoliveurs de 19 pouces sur l’Audi Q4 e-tron

En France, la clientèle préfère de toute façon se tourner majoritairement vers les versions très bien équipées. En Allemagne par contre, les habitudes d’achat sont différentes : là-bas, il est assez courant de préférer acheter une voiture plus grosse mais moins équipée pour le prix d’une voiture plus petite à l’équipement de pointe. Voilà pourquoi certaines marques continuent d’y proposer des modèles équipés d’une dotation de série réduite au maximum. Par exemple chez Audi où le SUV Q4 e-tron électrique, disponible au prix de 45 600€ dans sa finition « Basis », dispose d’enjoliveurs de 19 pouces couvrant des jantes en tôle à l’ancienne !

Également disponibles sur les A1 et Q2 sur ce marché dans des formats moins gros comme l’ont remarqué les journalistes de Motor1, ces enjoliveurs donnent un petit côté « basique » aux modèles de la marque aux anneaux. Et rappelons-nous aussi que chez nous, l’A1 arborait un gros trou sur sa console centrale dans sa version de base il y a encore quelques années. Notons que sur le Q4 E-tron d’entrée de gamme en Allemagne, on trouve aussi des freins arrière à tambours par souci d’économies (et de réserver).