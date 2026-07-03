Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

Plus petit, cet accumulateur de 59 kWh contribue à réduire la masse de 125 kg. Pas mal, sauf qu’il reste 2040 kg en ordre de marche à guider, et que les Pirelli Scorpion à flancs hauts manquent un peu de réactivité et d’accroche en virage malgré une largeur de 235 mm. Dommage, car le roulis est plutôt bien maîtrisé, au prix toutefois d’une certaine fermeté sur les départementales cabossées. Par ailleurs, si la démultiplication courte de la direction s’apprécie dans les lacets, sa sensibilité autour du point milieu impose de rester délicat à 130 km/h sous peine de changements de caps involontaires.

Et l’autonomie dans tout ça ? Sur route, pas d’inquiétude : avec une consommation relevée de 16 kWh/100 km, on peut envisager 350 km avant de se brancher. Mais sur autoroute, le rayon d’action se réduira fortement : même en estimant un appétit raisonnable de 20 kWh/100 km, difficile d’espérer plus de 250 km avec 100 % de batterie, ou 200 km avec 80 % de charge, seuil que l’on retrouvera en une petite demi-heure sur borne rapide (à raison de pics de 175 kW).

Et cela sera pire en hiver, surtout si l’on se contente de la version de base qui ne peut accéder à la pompe à chaleur, l’option (à 1 150 € tout de même) étant indissociable des packs Business Executive ou S line, toutes commes les nouvelles fonctions recharges bidirectionnelles V2L et V2H. Si cela vous suffit, pourquoi pas, surtout si le prix d’achat est contenu… C’est là que le bât blesse : car en s’affichant à 45 990 €, cette version ne permet qu’une économie de 1 000 € par rapport à la version Performance à grosse batterie, du moins en finition de base. C’est peu. Trop peu.

Petite subtilité : elle profite d’une prime supplémentaire de 1 150 € qui s’ajoute à celle de 3 450 € grâce à la fabrication européenne de sa pile, le modèle 77 kWh de la Performance étant encore assemblé en Chine durant 6 mois. Mais pas de quoi faire vraiment pencher la balance de son côté. Sauf pour ceux, et ils seront nombreux, qui souhaitent absolument un pack d’options Business Executive ou S line (notamment pour avoir accès à la pompe à chaleur !). En effet, si l'on ajoute ces packs à la "grosse" batterie, Audi applique une tout autre grille tarifaire qui fait grimper l'écart entre les deux motorisations à 5 000 €. Une stratégie commerciale complexe qui fera longuement débat...