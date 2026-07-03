Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

La concurrence : généraliste ou premium…

À ce prix, l’Audi Q4 d’entrée de gamme se retrouve en face de modèles premium à petites batteries tels que le BMW iX1, le Volvo EX40 ou le Mercedes GLB. Mais il s’attaque également à des modèles grand public non seulement moins onéreux mais qui affichent d’emblée une capacité plus conséquente, au premier rang desquels le Peugeot 3008 électrique (73 kWh).

À retenir : sous conditions…

Alors, on y va ou pas, vers cette version d’entrée de gamme ? La réponse est simple : tant que vous ne lorgnez pas vers les packs d’équipements qui en font grimper exagérément le prix, la mouture Performance à gros moteur/grosse batterie est un meilleur choix. Dans le cas contraire, moteur et batterie d’appel sont à envisager, à condition de ne jamais vous aventurer très loin, faute d’une bonne autonomie autoroutière.

Caradisiac a aimé :

Performances suffisantes

Comportement serein

Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé :

Autonomie autoroutière

Prix VS modèle Performance

Politique d’équipements