Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi Q4 E-tron

Essai

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

4  

4. Audi Q4 e-tron (2026) : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

La concurrence : généraliste ou premium…

À ce prix, l’Audi Q4 d’entrée de gamme se retrouve en face de modèles premium à petites batteries tels que le BMW iX1, le Volvo EX40 ou le Mercedes GLB. Mais il s’attaque également à des modèles grand public non seulement moins onéreux mais qui affichent d’emblée une capacité plus conséquente, au premier rang desquels le Peugeot 3008 électrique (73 kWh).

À retenir : sous conditions…

Alors, on y va ou pas, vers cette version d’entrée de gamme ? La réponse est simple : tant que vous ne lorgnez pas vers les packs d’équipements qui en font grimper exagérément le prix, la mouture Performance à gros moteur/grosse batterie est un meilleur choix. Dans le cas contraire, moteur et batterie d’appel sont à envisager, à condition de ne jamais vous aventurer très loin, faute d’une bonne autonomie autoroutière.

Caradisiac a aimé :

  • Performances suffisantes
  • Comportement serein
  • Espace intérieur

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Autonomie autoroutière
  • Prix VS modèle Performance
  • Politique d’équipements

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 204 63 KWH 0 (wltp) 45 990 €  €
(2) 286 PERFORMANCE 82 KWH 0 (wltp) 46 990 €  €
(2) 204 BUSINESS EXECUTIVE 63 KWH 0 (wltp) 52 440 €  €
(2) 204 S LINE 63 KWH 0 (wltp) 54 990 €  €
(2) 286 PERFORMANCE BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH 0 (wltp) 57 440 €  €
(2) 286 PERFORMANCE S LINE 82 KWH 0 (wltp) 59 990 €  €
(2) 340 PERFORMANCE QUATTRO 82 KWH 0 (wltp) 59 990 €  €
(2) 340 PERFORMANCE QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH 0 (wltp) 62 440 €  €
(2) 340 PERFORMANCE QUATTRO S LINE 82 KWH 0 (wltp) 64 990 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (21)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi Q4 E-tron

Audi Q4 E-tron

SPONSORISE

Essais Audi Q4 E-tron

Voir tous les essais Audi Q4 E-tron

Guides d'achat Audi Q4 E-tron

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi Q4 E-tron

Voir toute l'actu Audi Q4 E-tron