Que vaut le nouvel Audi Q4 e-tron en... entrée de gamme ?

4. Audi Q4 e-tron (2026) : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : généraliste ou premium…
À ce prix, l’Audi Q4 d’entrée de gamme se retrouve en face de modèles premium à petites batteries tels que le BMW iX1, le Volvo EX40 ou le Mercedes GLB. Mais il s’attaque également à des modèles grand public non seulement moins onéreux mais qui affichent d’emblée une capacité plus conséquente, au premier rang desquels le Peugeot 3008 électrique (73 kWh).
À retenir : sous conditions…
Alors, on y va ou pas, vers cette version d’entrée de gamme ? La réponse est simple : tant que vous ne lorgnez pas vers les packs d’équipements qui en font grimper exagérément le prix, la mouture Performance à gros moteur/grosse batterie est un meilleur choix. Dans le cas contraire, moteur et batterie d’appel sont à envisager, à condition de ne jamais vous aventurer très loin, faute d’une bonne autonomie autoroutière.
Caradisiac a aimé :
- Performances suffisantes
- Comportement serein
- Espace intérieur
Caradisiac n’a pas aimé :
- Autonomie autoroutière
- Prix VS modèle Performance
- Politique d’équipements
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) 204 63 KWH
|0 (wltp)
|45 990 €
|€
|(2) 286 PERFORMANCE 82 KWH
|0 (wltp)
|46 990 €
|€
|(2) 204 BUSINESS EXECUTIVE 63 KWH
|0 (wltp)
|52 440 €
|€
|(2) 204 S LINE 63 KWH
|0 (wltp)
|54 990 €
|€
|(2) 286 PERFORMANCE BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH
|0 (wltp)
|57 440 €
|€
|(2) 286 PERFORMANCE S LINE 82 KWH
|0 (wltp)
|59 990 €
|€
|(2) 340 PERFORMANCE QUATTRO 82 KWH
|0 (wltp)
|59 990 €
|€
|(2) 340 PERFORMANCE QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE 82 KWH
|0 (wltp)
|62 440 €
|€
|(2) 340 PERFORMANCE QUATTRO S LINE 82 KWH
|0 (wltp)
|64 990 €
|€
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