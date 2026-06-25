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Audi Q4 E-tron Sportback

Essai

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

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ESSAI VIDEO – Dans sa version Sportback, le nouvel Audi Q4 e-tron restylé électrique ne coûte pas plus cher qu’un Renault Scénic Grande Autonomie à équipement similaire. Même si on peut facilement ajouter 15 000€ d’options, voilà qui détonne un peu dans l’univers des marques premium.

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

EN BREF

A partir de 45 990€

Jusqu’à 592 km WLTP

Toujours pas de 800 Volts

Q4 et Q4 Sportback au même prix

 

« Ce n’est qu’un Skoda Enyaq plus cher ». Voilà ce qu’on entendait parfois au sujet de l’Audi Q4, ce SUV familial électrique compact lancé en 2021. Il faut dire que ce rival du BMW iX1 et du Mercedes EQA repose sur la même architecture MEB que de nombreux autres modèles électriques compacts et familiaux du groupe Volkswagen (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.Buzz, Skoda Elroq, Enyaq, Cupra Born, Tavascan), avec une architecture électrique à 400 Volts là où certains concurrents comme le BYD Atto3 Evo commencent à utiliser des systèmes à plus haute tension (beaucoup plus présents sur les modèles de taille supérieure). Quel intérêt pouvait-il donc y avoir à préférer ce Q4 à un Skoda Enyaq à la fois plus spacieux et moins cher ?

Arrivé au stade de la mi-carrière, ce Q4 e-tron adopte en tout cas un restylage qui se remarque peu à l’extérieur : malgré la présence de boucliers redessinés, d’optiques matricielles à cinématique d’illumination personnalisable (en option) et d’une allure sensiblement plus « sportive » dans la finition S-Line haut de gamme, il ressemble beaucoup à la précédente mouture.

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Une planche de bord totalement nouvelle

L’habitacle, lui, bénéficie de changements plus profonds. L’engin arbore en effet une planche de bord totalement nouvelle, dont le design s’inspire de très près de celle du récent Q3 thermique et des autres nouveautés de la gamme. Cette planche de bord abandonne l’interface « maison » du précédent Q4, l’écran tactile central (de 12,8 pouces) fonctionnant désormais avec un logiciel Android Automotive (comme les nouvelles Cupra Born et autres Volkswagen ID.3 restylées).

La planche de bord est entièrement nouvelle et l’interface aussi.
La planche de bord est entièrement nouvelle et l’interface aussi.

L’habitabilité ne change pas à l’arrière avec de très bonnes cotes en garde au toit (même dans la variante Sportback à la ligne de toit fuyante) et aux genoux, où l’on s’étonne tout de même de voir des hauts de contreportes en plastique dur alors que le nouveau Q3 reçoit des éléments « moussés ».

Les places arrière sont spacieuses malgré la longueur moyenne du véhicule. Et la garde au toit n’est pas un problème sur la version Sportback.
Les places arrière sont spacieuses malgré la longueur moyenne du véhicule. Et la garde au toit n’est pas un problème sur la version Sportback.

Plus surprenant, le coffre revendique 527 litres sur le Q4 Sportback contre 515 pour la version normale. Cela s’explique par une structure arrière légèrement différente sur la version « façon coupé » qui l’avantage sur cette donnée. Avec son montant arrière nettement plus vertical, le Q4 normal conservera bien évidemment l’avantage si vous utilisez le coffre au-dessus de la tablette.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,58 m
  • Largeur : 1,86 m
  • Hauteur : 1,61 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 535 l / 1 460 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Juin 2021

* A titre d'exemple pour la version SPORTBACK 45 285 82 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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