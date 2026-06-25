Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?
3. L'équipement de série de l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé est bon mais il y a un piège sur les options
De série, l’Audi Q4 E-tron Sporback restylé possède la nouvelle planche de bord avec ses grands écrans et sa connectivité totale, mais aussi une climatisation automatique à deux zones, le hayon à ouverture et fermeture électrique ou encore deux espaces pour la recharge à induction sur le bas de la console centrale. Il ne manque alors que le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul parmi les équipements importants, uniquement en série à condition…d’opter pour le pack Business Executive à 12 450€ ou le pack S-Line à 15 000€ !
Mis à part ces deux « oublis », la présentation du Q4 de base n’a vraiment rien d’indigente et constitue même une surprise chez les modèles premium allemands. Mais si vous voulez ajouter du cuir, la facture s’allongera de 15 800€ (ce qui donnera aussi accès à la présentation extérieure S-Line). Même chose pour tous les autres équipements technologiques et de confort, y compris les fonctions V2L et V2H, jusqu'à la pompe à chaleur (à 1 150€)…
Equipements et options
Version : SPORTBACK 45 285 82 KWH
Equipements de sécurité
Détecteur de pluie et de luminosité
Commande de désactivation de l'airbag passager AV
Contrôle de la pression des pneus
Trousse de secours
Airbags latéraux AV et système d'airbags de tête
Détecteur de fatigue
Alerte de sortie de voie avec assistance d'urgence
Limiteur de vitesse
ABS
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Sièges AV chauffants
Détecteur de pluie et de luminosité
Interface Bluetooth
Réception radio numérique (DAB)
Sièges i-Size et top tether
Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel
Sièges AV réglables manuellement: Hauteur et positionnement en longueur, Inclinaison de dossier,
Pare-brise en verre athermique
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Volant en cuir multifonction, 2 branches avec touches tactiles
Boitiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Accoudoir central ajustable à l'AV
Climatisation automatique
Direction assistée électromécanique
Rappel de ceinture de sécurité avec dispositif AR de détection d'occupation du siège
Système d'aide au stationnement AR
Câbles de recharge pour téléphone portable
Vitres AV électriques
Clé à fréquence radio (sans safelock)
Pack MMI Navigation plus
Esthétique / Carrosserie
Jantes 19" style à 5 bras
Autres équipements
Hayon assisté électriquement pour l'ouverture et la fermeture
Audi smartphone interface
Audi Drive Select
Tapis de sol AV/AR
Sécurité enfant électrique
Outillage de bord
Eclairage intérieur
Audi pre sense front
Triangle de présignalisation
HPs (4 passifs et 1 central)
Phares AV LED
Appel d'urgence
Câble de recharge Mode 3, triphasé, 32A pour borne de recharge
Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
Pack intérieur Standard
Boîte de vitesse automatique à fonction continue
Audi Sound System
Assistant de changement de voie avec avertissement d'ouverture de porte et assistant de circulation
Audi Pre Sense AR
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
2600 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
687 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
900 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
1300 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
861 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1700 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
1216 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1737 €
-
Suppression totale d'identification (modèle et moteur):
0 €
-
Dispositif d'attelage:
1150 €
-
Toit panoramique:
1530 €
-
Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées:
500 €
-
Pompe à chaleur:
1160 €
-
Système audio SONOS Premium:
820 €
-
Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV:
150 €
-
Pare-brise à vitrage athermique dégivrant et acoustique, dégivrage télécommandé:
410 €
-
Jantes 20"style à 5 branches en Y Gris Graphite, tournées brillantes:
200 €
-
Jantes 21" Audi Sport, style rotor Aero à 5 bras, Noir, tournées brillantes:
1950 €
-
Jantes 21" Audi Sport, style rotor Evo à 5 bras, Gris Titane Mat, tournées brillantes:
1600 €
-
Outillage de bord avec kit de crevaison:
50 €
-
Phares Matrix LED:
2050 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
850 €
-
Teinte vernie Gris Galet:
0 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
950 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
950 €
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