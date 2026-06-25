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Audi Q4 E-tron Sportback

Essai

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

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3. L'équipement de série de l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé est bon mais il y a un piège sur les options

 

Voici l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé sans la moindre option.
Voici l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé sans la moindre option.

De série, l’Audi Q4 E-tron Sporback restylé possède la nouvelle planche de bord avec ses grands écrans et sa connectivité totale, mais aussi une climatisation automatique à deux zones, le hayon à ouverture et fermeture électrique ou encore deux espaces pour la recharge à induction sur le bas de la console centrale. Il ne manque alors que le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul parmi les équipements importants, uniquement en série à condition…d’opter pour le pack Business Executive à 12 450€ ou le pack S-Line à 15 000€ !

Mis à part ces deux « oublis », la présentation du Q4 de base n’a vraiment rien d’indigente et constitue même une surprise chez les modèles premium allemands. Mais si vous voulez ajouter du cuir, la facture s’allongera de 15 800€ (ce qui donnera aussi accès à la présentation extérieure S-Line). Même chose pour tous les autres équipements technologiques et de confort, y compris les fonctions V2L et V2H, jusqu'à la pompe à chaleur (à 1 150€)…

Equipements et options

Version : SPORTBACK 45 285 82 KWH

Equipements de sécurité

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Commande de désactivation de l&#039;airbag passager AV

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Trousse de secours

  • Airbags latéraux AV et système d&#039;airbags de tête

  • Détecteur de fatigue

  • Alerte de sortie de voie avec assistance d&#039;urgence

  • Limiteur de vitesse

  • ABS

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Sièges AV chauffants

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Interface Bluetooth

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Sièges i-Size et top tether

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel

  • Sièges AV réglables manuellement: Hauteur et positionnement en longueur, Inclinaison de dossier,

  • Pare-brise en verre athermique

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

  • Volant en cuir multifonction, 2 branches avec touches tactiles

  • Boitiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Accoudoir central ajustable à l&#039;AV

  • Climatisation automatique

  • Direction assistée électromécanique

  • Rappel de ceinture de sécurité avec dispositif AR de détection d&#039;occupation du siège

  • Système d&#039;aide au stationnement AR

  • Câbles de recharge pour téléphone portable

  • Vitres AV électriques

  • Clé à fréquence radio (sans safelock)

  • Pack MMI Navigation plus

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes 19&quot; style à 5 bras

Autres équipements

  • Hayon assisté électriquement pour l&#039;ouverture et la fermeture

  • Audi smartphone interface

  • Audi Drive Select

  • Tapis de sol AV/AR

  • Sécurité enfant électrique

  • Outillage de bord

  • Eclairage intérieur

  • Audi pre sense front

  • Triangle de présignalisation

  • HPs (4 passifs et 1 central)

  • Phares AV LED

  • Appel d&#039;urgence

  • Câble de recharge Mode 3, triphasé, 32A pour borne de recharge

  • Contrôle électronique de stabilisation (ESC)

  • Pack intérieur Standard

  • Boîte de vitesse automatique à fonction continue

  • Audi Sound System

  • Assistant de changement de voie avec avertissement d&#039;ouverture de porte et assistant de circulation

  • Audi Pre Sense AR

Options disponibles

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    2600 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    687 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    900 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    1300 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    861 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1700 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    1216 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    1737 €

  • Suppression totale d'identification (modèle et moteur)

     : 

    0 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    1150 €

  • Toit panoramique

     : 

    1530 €

  • Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées

     : 

    500 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1160 €

  • Système audio SONOS Premium

     : 

    820 €

  • Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV

     : 

    150 €

  • Pare-brise à vitrage athermique dégivrant et acoustique, dégivrage télécommandé

     : 

    410 €

  • Jantes 20"style à 5 branches en Y Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    200 €

  • Jantes 21" Audi Sport, style rotor Aero à 5 bras, Noir, tournées brillantes

     : 

    1950 €

  • Jantes 21" Audi Sport, style rotor Evo à 5 bras, Gris Titane Mat, tournées brillantes

     : 

    1600 €

  • Outillage de bord avec kit de crevaison

     : 

    50 €

  • Phares Matrix LED

     : 

    2050 €

  • Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique

     : 

    850 €

  • Teinte vernie Gris Galet

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées Blanc Glacier

     : 

    950 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    950 €

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