De série, l’Audi Q4 E-tron Sporback restylé possède la nouvelle planche de bord avec ses grands écrans et sa connectivité totale, mais aussi une climatisation automatique à deux zones, le hayon à ouverture et fermeture électrique ou encore deux espaces pour la recharge à induction sur le bas de la console centrale. Il ne manque alors que le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul parmi les équipements importants, uniquement en série à condition…d’opter pour le pack Business Executive à 12 450€ ou le pack S-Line à 15 000€ !

Mis à part ces deux « oublis », la présentation du Q4 de base n’a vraiment rien d’indigente et constitue même une surprise chez les modèles premium allemands. Mais si vous voulez ajouter du cuir, la facture s’allongera de 15 800€ (ce qui donnera aussi accès à la présentation extérieure S-Line). Même chose pour tous les autres équipements technologiques et de confort, y compris les fonctions V2L et V2H, jusqu'à la pompe à chaleur (à 1 150€)…