Alors, simple Skoda Enyaq rebadgé, ce Q4 restylé ? Rien qu’en s’installant à bord de notre modèle d’essai et même s’il arbore une configuration très proche de la version de base, cet habitacle dégage tout de même une impression différente de celui des Volkswagen ID.4 et autres cousins du groupe allemand. Certes, la présence de plastique dur reste abondante sur les parties basses (planche de bord et contreportes), alors qu’un modeste BYD Atto3 Evo tapisse quasiment tout son habitacle de matériaux souples. La partie antérieure du tunnel de servitude aurait sans doute aussi mérité un assemblage plus robuste. Mais outre une interface numérique parfaitement réactive et fonctionnelle, l’ambiance s’inscrit bien dans les canons du « premium » avec une impression de qualité et une partie numérique à la hauteur.

Plutôt que la variante d’entrée de gamme dotée d’un moteur électrique de 204 chevaux entraînant les roues arrière et connecté à des batteries de 59 kWh de capacité nette, nous essayons le Q4 e-tron Sportback « Performance » associant un moteur de 285 chevaux (toujours en propulsion) à des batteries de 77 kWh de capacité nette. Un groupe motopropulseur bien connu là encore au sein du groupe Volkswagen (Skoda Enyaq, Elroq, Cupra Tavascan, Volkswagen ID.7, ID.4, ID.5, ID.Buzz…), qui offre de bonnes performances (0 à 100 km/h en 6,6 secondes) et une efficience très correcte (22 kWh/100 km en conditions de canicule avec une conduite énergivore sur de la route secondaire et de l’autoroute), qui donnera dans la vraie vie une autonomie aux environs des 400 kilomètres (un peu moins sur l’autoroute à 130 km/h et un peu plus en ville).

Par rapport aux cousins du genre du Skoda Enyaq, l’engin donne aussi l’impression d’une plus grande précision (et rapidité) dans la direction mais conserve un typage châssis similaire, avec un comportement sous-vireur à la limite et une poupe qui bouge quand même pour atténuer ce phénomène au besoin. En revanche, le véhicule m’a paru un peu ferme malgré la présence sur cet exemplaire de l’amortissement piloté adaptatif optionnel. Les jantes de 20 pouces optionnelles contribuent-elles à cela ?

Côté recharge, le Q4 e-tron Performance équipé des batteries de 77 kWh plafonne désormais à 165 kW en courant continu contre 175 précédemment. D’après Audi, cette réduction s’explique par l’adaptation aux normes Euro7 et le constat d’une utilisation intensive des bornes en courant continu par les clients du précédent modèle. Il s’agit donc d’une mesure de précaution, même si le chrono du 10 à 80 % ne change pas défavorablement (10-80 % en 28 minutes). La version Quattro bimoteur à transmission intégrale de 340 chevaux (également identique à de nombreux autres modèles y compris les Ford Explorer et Capri) revendique elle 185 kW en puissance maximale en courant continu et le même chrono pour le 10-80 %.