Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi Q4 E-tron Sportback

Essai

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

27  

5. Notre note de l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé

 

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

L'Audi Q4 e-tron Sportback (à partir de 204 chevaux et 45 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts électriques premium qui compte notamment :

-Le BMW iX1 (204 chevaux, 46 990€).

-Le BMW iX2 (204 chevaux, 46 990€).

-Le Mercedes GLB (à partir de 224 chevaux et 46 950€).

-Le Volvo EX40 (à partir de 238 chevaux et 46 990€).

Audi Q4 e-tron Sportback Performance
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Note globale : 13,9 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

27  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi Q4 E-tron Sportback

Audi Q4 E-tron Sportback

SPONSORISE

Essais Audi Q4 E-tron Sportback

Voir tous les essais Audi Q4 E-tron Sportback

Comparatifs Audi Q4 E-tron Sportback

Image d'illustration de l'article

SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?

30

COMPARATIF – Depuis que BMW a, avec la première génération de X6, trouvé la recette magique du SUV coupé, le concept ne cesse de se multiplier outre-Rhin. Y compris sur des véhicules dont la mécanique semble davantage mettre en avant l’écologie et l’économie, plus que la sportivité. Chez les constructeurs premium, Audi était, jusqu’alors, le seul à proposer un SUV coupé électrique compact. Mais BMW vient de rétorquer avec son inédit iX2. Pour le meilleur ?

Voir tous les comparatifs Audi Q4 E-tron Sportback

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi Q4 E-tron Sportback

Voir toute l'actu Audi Q4 E-tron Sportback