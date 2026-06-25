Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?
5. Notre note de l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé
L'Audi Q4 e-tron Sportback (à partir de 204 chevaux et 45 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts électriques premium qui compte notamment :
-Le BMW iX1 (204 chevaux, 46 990€).
-Le BMW iX2 (204 chevaux, 46 990€).
-Le Mercedes GLB (à partir de 224 chevaux et 46 950€).
-Le Volvo EX40 (à partir de 238 chevaux et 46 990€).
|Audi Q4 e-tron Sportback Performance
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,9 /20
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