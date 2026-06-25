A 45 990€, l’Audi Q4 e-tron restylé coûte exactement le même prix avec la carrosserie classique ou la Sportback. Sachant que la version à grosses batteries (77 kWh au lieu de 59) n’ajoute que 1 000€, beaucoup d’autonomie et 81 chevaux, on voit mal qui pourrait ne pas choisir de monter en gamme. Dans l’univers des SUV électriques compacts familiaux, l’Allemand se retrouve au niveau des modèles généralistes à grosses batteries même en préférant ces accumulateurs « Performance » de 77 kWh : un Renault Scénic Grande Autonomie (220 chevaux, 87 kWh) s’affiche 46 990€, un Skoda Enyaq à la mécanique identique (285 chevaux, 77 kWh) demande au minimum 46 950€ et un Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (environ 300 chevaux et 75 kWh) s’affiche à 46 990€.

Certes, certains de ces modèles « généralistes » possèdent un avantage sur l’équipement de série (surtout le Tesla) ou la taille des batteries (Renault Scénic, Peugeot E-3008 Grande Autonomie à 46 990€…) mais c’est rare de trouver un modèle premium allemand aussi proche de cette tarification. On doit évidemment ça à la limite française des 47 000€ permettant d’accéder à la prime CEE (nouveau nom du bonus écologique), qui oblige également les BMW iX1 et IX2 à s’afficher à 46 990€. Par rapport à l’Audi, ces derniers s’inclinent assez nettement au registre de l’autonomie maximale annoncée (516 km contre près de 600 pour le Q4 e-tron Sportback) à cause de leurs plus petites batteries. Le nouveau Mercedes GLB électrique, lui, peut compter sur une architecture à 800 volts contrairement à tous les autres. Mais pour ajouter des grosses batteries et arriver à une autonomie similaire, il faut débourser au moins 55 900€ et louper le bonus.

A retenir : un premium au prix des généralistes !

Le nouvel Audi Q4 restylé n’apporte aucune révolution mécanique et conserve son architecture à 400 volts sans amélioration technique majeure. Non seulement il garde l’avantage en autonomie et en efficience par rapport à son principal rival le BMW iX1/iX2 (respectivement concurrents du Q4 et du Q4 Sportback), mais il parvient aussi à donner l’impression d’un véhicule plus raffiné que ses cousins du groupe Volkswagen. Surtout, grâce à cette limite de la prime CEE qu’Audi France ne veut pas louper, il ne coûte pas plus cher que des SUV équivalents de chez Renault, Peugeot ou Tesla avec un niveau d’équipement déjà correct sans option ! Voilà pourquoi vous aurez toutes les raisons de craquer, si vous préférez l’image de ces fameuses marques premium allemandes, pour un tel modèle. Agréable à conduite, spacieux, doté d’une interface numérique efficace et plutôt généreux en autonomie, il coûte exactement le prix d’un Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion. Ce dernier reste plus spacieux et mieux équipé de série notamment sur le plan des aides à la conduite et si vous voulez toutes les options de présentation (kit S-Line…) ou de technologie (feux Matrix à signature lumineuse paramétrable…), il faudra ajouter quasiment 20 000€ de plus. Dans ce cas, on retrouve bien le fameux écart de prix « premium »…

Caradisiac a aimé

Le prix presque « généraliste » en finition de base

L’habitabilité plus que correcte

la vie à bord et l’autonomie

Caradisiac n’a pas aimé

Le prix des packs vraiment premium, nécessaires à cocher pour la moindre option

Suspension un peu ferme (avec les jantes de 20 pouces et l’amortissement piloté)

Exactement la même base technique que ses cousins, toujours pas de 800 Volts