Essai - BMW X2 et iX2 (2024) : du plaisir en électrique comme en thermique ?

5. BMW X2 et iX2 (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 36 critères analysés et notés

En bref : Version coupé des X1 et iX1 Moteurs essence, diesels et électriques De 150 à 313 ch Dès 46 600 € en essence

L’inventeur du concept de SUV coupé a encore frappé, mais cette fois dans la catégorie des compacts. À l’image des X6 et X4, le X2 reprend un arrière plongeant auquel viennent s’ajouter des éléments spécifiques tels qu’un aileron de hayon, des feux arrière étirés et arrondis, des projecteurs avant affinés ainsi que des haricots de calandre en pointe sur les côtés. Fini donc, le gabarit réduit de la première génération : en adoptant ce profil fastback et la plateforme du récent X1, le nouvel opus s’allonge de 20 cm, soit 5 cm de plus que son frangin entre les plaques d'immatriculation et 4,55 m hors tout, dont une bonne partie au niveau du porte-à-faux arrière. Parallèlement, le pavillon s'abaisse de 4 cm par rapport au X1. Un style reconnaissable au premier coup d'œil donc, que BMW facture 2 000 € à prestations équivalentes.

Si les motorisations hybrides rechargeables du frangin ne sont pas au programme, le X2 propose différentes versions thermiques, forcément dotées de boîte auto double embrayage DKG à sept rapports, avec une inédite traction microhybride à 3 cylindres de 170 ch et une sportive variante M35i de 300 ch à quatre roues motrices côté essence, et des classiques blocs de 150 (4x2) ou 163 ch (4x4) côté diesel. Mais surtout, le X2 sera désormais disponible dans des versions électriques, logiquement baptisées iX2, avec en entrée de gamme une eDrive20 de 204 ch (disponible en Mars), et cette xDrive30 à deux moteurs et quatre roues motrices de 313 ch, ici à l’essai. Mais avant même d'en prendre le volant, un petit tour du propriétaire s'impose pour savoir si le X2 demeure accueillant malgré cette carrosserie profilée.

Côté coffre, pas d'inquiétude : grâce à son porte-à-faux généreux, le nouveau venu propose des capacités d'emport tout à fait correctes, en particulier sur les versions thermiques dépourvues de microhybridation qui proposent jusqu'à 560 dm3 sous tablette, soit 30 de plus que l'Audi Q3 Sportback, son principal concurrent. Et si les iX2 électriques rendent 40 dm3, soit 525 en tout ou seulement 10 de moins qu'un Q4 e-tron Sportback, son rival électrique chez la marque aux anneaux, le volume reste satisfaisant dans l'absolu pour une famille de quatre personnes. En revanche, avec une telle lunette arrière, difficile d'envisager le chargement de la commode Louis XV de tata Suzanne...

Hélas, les places arrière se révèlent peu accueillantes, du moins pour les grands, le pavillon abaissé de 4 cm par rapport au X1 imposant de baisser la tête en entrant. Par ailleurs, la garde au toit apparaîtra juste à ceux qui mesurent plus de 1,80 m. Enfin, la banquette courte, basse et plate n'est pas très confortable.

Cela posé, l'ambiance se veut chaleureuse, avec des matériaux aussi agréables à l'œil qu'au toucher, tandis que la planche de bord piquée au X1 joue la carte de la modernité avec sa grande dalle numérique recourbée composée d'une instrumentation de 10,25 pouces et d'un système multimedia/GPS de 10,7 pouces. Doté du récent système d'exploitation OS9, ce dernier se montre lisible, réactif au toucher, rapide dans ses calculs et pas trop compliqué à utiliser. Mieux, il donne accès à des plateformes audio, vidéo et à des jeux divers et variés.