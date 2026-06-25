COMPARATIF – Depuis que BMW a, avec la première génération de X6, trouvé la recette magique du SUV coupé, le concept ne cesse de se multiplier outre-Rhin. Y compris sur des véhicules dont la mécanique semble davantage mettre en avant l’écologie et l’économie, plus que la sportivité. Chez les constructeurs premium, Audi était, jusqu’alors, le seul à proposer un SUV coupé électrique compact. Mais BMW vient de rétorquer avec son inédit iX2. Pour le meilleur ?