Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi Q4 E-tron Sportback

Essai

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

29  

6. Fiche technique de l'Audi Q4 e-tron Sportback restylé

 

Comment l’Audi Q4 e-tron Sportback restylé peut-il s’afficher au prix d’un Renault Scénic ?

Les chiffres clés

Audi Q4 E-tron Sportback SPORTBACK 45 285 82 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 01/10/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,58 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,61 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 535 L
Volume de coffre maxi 1 460 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 145 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 6 CV
Couple 545 Nm
Puissance moteur 285 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 526 km
Capacité batterie 82 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

29  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi Q4 E-tron Sportback

Audi Q4 E-tron Sportback

SPONSORISE

Essais Audi Q4 E-tron Sportback

Voir tous les essais Audi Q4 E-tron Sportback

Comparatifs Audi Q4 E-tron Sportback

Image d'illustration de l'article

SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?

30

COMPARATIF – Depuis que BMW a, avec la première génération de X6, trouvé la recette magique du SUV coupé, le concept ne cesse de se multiplier outre-Rhin. Y compris sur des véhicules dont la mécanique semble davantage mettre en avant l’écologie et l’économie, plus que la sportivité. Chez les constructeurs premium, Audi était, jusqu’alors, le seul à proposer un SUV coupé électrique compact. Mais BMW vient de rétorquer avec son inédit iX2. Pour le meilleur ?

Voir tous les comparatifs Audi Q4 E-tron Sportback

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi Q4 E-tron Sportback

Voir toute l'actu Audi Q4 E-tron Sportback