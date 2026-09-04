Outre la suppression de 15 % des effectifs, « le plan avenir 2030 » de Volkswagen, accepté à l’issue du conseil de surveillance de ce matin, prévoit une réduction drastique de son portefeuille de modèles.

Le Groupe prévoit ainsi de réduire de moitié le nombre de modèles du Groupe d’ici à 2035. En parallèle, Volkswagen prévoit de réduire la complexité de ses produits d’environ 75 %, avec une concentration des volumes les plus importants sur un nombre restreint de modèles et de variantes. Et ainsi proposer une configuration resserrée, autour de produits phares.

Fini les options à la carte

Cette stratégie consiste donc à abandonner « l’option » à la carte. Peintures, jantes, sellerie, inserts, revêtements, surpiqûres… L’addition de toutes ces options choisies individuellement peut générer plusieurs milliers de déclinaisons possibles pour un seul modèle.

L’acheteur disposera à l'avenir de moins de possibilités pour personnaliser son véhicule. Les véhicules porposés le seront autour de formules packs (Confort, premium…).

Volkswagen entend ainsi réduire ses coûts et générer de plus grandes économies d’échelle, tout en concentrant ses investissements sur les véhicules offrant la meilleure combinaison design et technologie.

Une simplification et un défi

Le nivellement de la gamme va simplifier les politiques internes des entreprises et promet des économies d’échelles bénéfiques pour le Coût Total de Détention (TCO). Une plus grande uniformisation permet également de mieux appréhender les valeurs résiduelles à la revente.

D’un autre côté, la perte de flexibilité peut peser sur l’attractivité de la marque, notamment en qui concerne les véhicules de fonction. Les collaborateurs disposeront d’un choix restreint de finitions, réduisant la capacité des gestionnaires à segmenter les véhicules selon les profils de poste. Cela notamment pour les postes de cadre ou de direction.

En imposant des gammes resserrées, les entreprises risquent de priver leurs collaborateurs de l’aspect émotionnel lié à la personnalisation. Plus banalisé l’avantage en nature que constitue la voiture de fonction pourrait perdre sa force d’attractivité.

Un appel pour les nouveaux entrants

À long terme ce recentrage du groupe Volkswagen, dessin les contours d’un marché automobiles B2B plus polarisé.

En voulant concentrer ses volumes sur un nombre plus restreint de modèles plus standardisés, le groupe de Wolksburg risque de créer un appel d’air sur les segments délaissés. Le segment des vouitures de fonction constitue un équilibre très fin entre la rentabilité économique et la satisfaction des conducteurs.

Face à une offre trop rigide, les gestionnaires de parcs, contraints à l’homogénéité chez leur fournisseur historique, pourraient être tentés de diversifier leurs partenariats au profit de nouveaux entrants, plus agiles dans leurs propositions de personnalisations.

Certes, cela ne se jouera pas sur d’immenses volumes, mais à l’heure où le marché des flottes stagne en volume, toutes les pistes d’attractivité sont bonnes à explorer.