Finalement, Audi se dit que ça serait dommage d’abandonner son plus beau moteur

Le cinq cylindres Audi, c’est fini. Enfin ça, c’est ce que qu’on pensait au moment où la marque aux anneaux dévoilait la RS 3 Competition Limited, une série spéciale lancée il y a quelques mois pour célébrer la fin de carrière de la sportive compacte allemande. Il se trouve que ce moteur à l’architecture si particulière, lancé chez Audi au milieu des années 90, n’était plus compatible avec les normes Euro7 attendues en Europe d’ici la fin de l’année prochaine (et à partir de cette fin d’année 2026 pour les modèles nouvellement homologués).

Mais justement, il y a une bonne nouvelle au sujet de ce cinq cylindres. D’après les journalistes anglais d’Autocar, le constructeur allemand réfléchit actuellement à un moyen de maintenir le cinq cylindres en ligne à son catalogue après l’arrivée des normes Euro7 et pour une génération supplémentaire de voitures.

Un travail d’hybridation ?

Dans sa version actuelle, le cinq cylindres turbo 2,5 litres d’Audi développe 400 chevaux (il était monté jusqu’à 407 chevaux il y a quelques années sur la RS 3 Performance Edition). Il ne possède pas de système d’hybridation et pourrait s’électrifier dans sa future version afin de rester compatible avec les normes Euro7. Il faudra aussi un travail sur le système d’injection et l’échappement pour qu’il soit « légal » sur le Vieux Continent.

Mais pour justifier un tel investissement, Audi songerait aussi à élargir la diffusion de ce moteur réservé pour l’instant aux modèles compacts les plus extrêmes de son catalogue (et à certains de chez Cupra). On pourrait ainsi le retrouver sous le capot de véhicules d’autres marques du groupe et en théorie, il peut peut-être même jouer le rôle d’un V6 sur des véhicules familiaux un peu haut de gamme (et avec une électrification). Par exemple sous le capot d’une A5 ou d’un Q5 ? Ou encore, celui d’un Cupra Terramar ?

En termes d’image, ce cinq cylindres reste un moteur important pour Audi dont l’histoire s’est souvent écrite avec lui. Alors, peut-il continuer d’exister au moment où la marque aux anneaux poursuit son électrification ? Réponse probablement bientôt car les décisions à son sujet doivent être prises maintenant.