Il atomise une Audi RS3 sur l'autoroute

Voir sa sportive s'écraser dans un rail de sécurité sur l'autoroute garantit pour la plupart des passionnés quelques nuits blanches après l'accident. Sur ces images, rien de tout ça. La personne aux commandes de la sportive germanique lors du crash ne semble pas vraiment concernée par ce qui vient de lui arriver.

Après l'impact, le conducteur enchaîne les touches d'humour. Il trouve même l'auto plutôt jolie avec son nez déformé par l'impact sur l'autoroute en France. Pourquoi une telle réaction ? D'après lui, le fait que ce véhicule est une voiture de location ne lui fait perdre qu'une fraction de la valeur de la compacte survitaminée.

9 000 euros de caution

Lors de ses déclarations à la caméra, l'homme annonce que sa perte s'élève à 9 000 euros. Il s'agit de la somme laissée en garantie au vrai propriétaire de l'Audi RS3 pour prendre les clés et valider la location. Nul doute que cette voiture a désormais perdu beaucoup plus de valeur que la hauteur de la caution avec un accident dans l'historique et des lourdes réparations à effectuer.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies other en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies other

L'Audi RS3, une sportive cinq cylindres de haut vol

Quoi qu'il en soit, l'Audi Rs3 fait partie des sportives les plus désirables avec son moteur cinq cylindres à la sonorité très particulière. Elle embarque pour rappel un bloc 2,5l turbocompressé de 400 chevaux pour 500 Nm de couple lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes seulement avant d'atteindre une vitesse de pointe bridée électroniquement de 250 km/h (280 km/h via une option).