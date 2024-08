À bord d'une voiture, les éclairs des orages n'ont pas vraiment d'impact particulier. Ils sont au pire bruyants ou aveuglants. Cela dit, quand le ciel gronde, un scénario beaucoup plus problématique voire insolite peut se produire avec l'arrivée de la grêle.

Imaginez : vous vous situez sur la route et d'énormes grêlons tombent soudainement du ciel. Pour enfoncer le clou, aucun pont, ni tunnel, abri ou souterrain ne se présente à l'horizon. Deux solutions se profilent : fuir dans l'espoir de ne plus être sous la grêle au risque d'aggraver les dégâts ou attendre patiemment que cela passe. Concernant l'automobiliste au volant de l'Audi RS3 en déclinaison berline visible dans la vidéo qui suit, il opte pour le second choix.

Une Audi RS3 condamnée par des grêlons

Filmer et ne rien pouvoir faire d'autre

D'après les commentaires incrustés dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le phénomène météorologique n'a duré que cinq minutes sur cette petite route autrichienne. Il n'en fallait pas plus pour faire de la tricorps allemande une épave qui demandera de longues heures de travail à un carrossier.

Des grêlons plus gros que des balles de golf

Il n'est pas bien difficile de comprendre comment la sportive a fini ainsi. Le clip fait entendre des chocs assourdissants avant de laisser apparaître d'énormes grêlons. Après les premiers impacts, le pare-brise cède tout comme les autres surfaces vitrées. Une fois la tempête passée, le conducteur sort du véhicule pour constater les dégâts : son Audi Rs3 fait peine à voir.