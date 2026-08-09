Cupra va installer le moteur cinq cylindres dans son SUV Terramar pour le transformer en Cupra Terramar VZ5.

Le moteur 2.5 cinq cylindres du groupe Volkswagen ne veut pas mourir. Et avant son retrait, il va animer le Cupra Terramar VZ5 et lui donner des ailes. À l’instar du SUV Cupra Formentor VZ5 qui en était équipé, la puissance devrait approcher les 400 ch. Une série limitée de cette auto devrait être proposée à l’achat à partir de l’année prochaine.

Les premiers prototypes circulent déjà sur la Nordschleife. Outre la sonorité caractéristique du moteur cinq cylindres, les sorties d’échappement du Terramar VZ5 sont bien visibles à l’arrière. En plus d’un moteur puissant, cette auto a des modifications au niveau de la carrosserie avec de petits éléments aérodynamiques qui serviront à plaquer la voiture sur la piste à haute vitesse.

Série spéciale et fort malus

Le son du bloc cinq cylindres 2.5 turbo est envoûtant et inoubliable, il est rauque et métallique et lorsqu’on écoute une voiture du groupe Volkswagen équipée de ce bloc on ne l’oublie pas. Chez Cupra, ce moteur a équipé le SUV Cupra Formentor VZ5 dans lequel il développait 390 ch et 480 Nm de couple. C’est ce moteur qui va prendre place sous le capot du SUV Cupra Terramar qui va ainsi se transformer en Cupra Terramar VZ5. Comme le Formentor VZ5, ce modèle sera vendu sous la forme d’une série spéciale, celle du Formentor était de 4 000 exemplaires, ce pourrait être la même chose pour le Terramar. Ce modèle sera vraisemblablement très bien équipé et proposé à un tarif élitiste. Malheureusement, il héritera d’un malus écologique conséquent.

VZ Versus VZ5

Sur la Nordschleife, un prototype du Cupra Terramar VZ5 est en cours de développement. Outre la sonorité caractéristique du moteur cinq cylindres, les sorties d’échappement du Terramar VZ5 sont bien visibles à l’arrière. Sur le plan visuel, la carrosserie adoptera à coup sûr une allure encore plus sportive au fil du développement car on est au tout début du développement ce modèle qui devrait arriver en 2027. Pour le moment chez Cupra, le Terramar le plus performant est le modèle VZ qui est équipé d’un moteur hybride rechargeable quatre cylindres 2 litres turbo de 272 ch et 177 Nm de couple. Avec ce modèle l’accélération de 0 à 100 km/h se fait en 7,3 secondes et l’auto atteint les 215 km/h en pointe. Avec la version VZ5, on devrait s’approcher des 280 km/h en pointe et gagner 3 secondes à l’épreuve du 0 à 100 km/h. Ça va déménager !