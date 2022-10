Et en marge du Mondial 2022 - Audi RS 3 Performance, le 5 cylindres au summum

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Des cinq cylindres en ligne, il n'en existe actuellement plus qu'un seul sur le marché automobile : il s'agit du bloc partagé par les Audi RS 3 et TT-RS, mais aussi le Cupra Formentor dans sa version VZ5. Un moteur unanimement salué pour ses performances et son caractère, mais surtout sa sonorité magnifique. A l'occasion de la présentation de l'inédite version Performance, Audi célèbre une fois de plus cette mécanique qui vit actuellement ses dernières années de carrière.

La RS 3 Performance pousse sa puissance à 407 chevaux au lieu de 400 tout rond, soit de quoi se rapprocher des 421 chevaux de la Mercedes-AMG A45 S quatre cylindres ou de la toute dernière BMW M2 et son six cylindres en ligne de 3,0 litres de 460 chevaux. Grâce à une pression de suralimentation augmentée de 0,1 bar, le couple maximum de 500 Nm s'obtient désormais dans une plage de disponibilité très légèrement plus large (jusqu'à 7000 tours/minute soir 100 tours/minute de gagnés, un tout petit rien).

Mis à part cette petite hausse de puissance, la RS 3 Performance n'embarque aucune autre amélioration mécanique. Mais elle coche de série toutes les options dynamiques intéressantes de la RS 3 normale : l'échappement sport, mais aussi les pneus semi-slick optionnels Pirelli P-Zero Trofeo R aussi que la suspension RS Sport avec l'amortissement adaptatif et les freins en carbone-céramique, permettant de gagner 10 kilos sur la balance. Surtout, on retrouve le fameux différentiel arrière et sa paire d'embrayages, capable de transformer la RS 3 en authentique « drifteuse ».

300 exemplaires, à partir de 87 000€

Cette Audi RS 3 Performance, qui dispose aussi en série de sièges baquets RS Performance, se limitera à seulement 300 exemplaires dans le monde en version Sportback et berline. Audi France précise qu'elle se négociera chez nous à partir de 87 000€ en Sportback (17 000€ de plus que la RS 3 normale !), mais on ne connaît pas encore le nombre d'exemplaires prévus pour la France.