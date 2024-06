L'Audi RS 3 restylée prend une revanche sur la BMW M2

L’Audi A3 de quatrième génération vient d’être restylée mais il nous reste encore à découvrir officiellement les variantes RS, toujours pas dévoilées. Ces RS 3 (Sportback et berline) devraient en profiter pour gagner quelques améliorations par rapport à la mouture sortante, déjà particulièrement véloce avec son cinq cylindres en ligne turbo de 400 chevaux (407 chevaux en version Performance) et sa transmission très efficace.

La marque aux anneaux en profite d’ailleurs pour reprendre la petite guerre sur la Nordschleife contre BMW, qui a récemment décroché un record chronométrique avec sa M2. La RS 3 et la M2 n’ont pas grand-chose en commun, mais elles appartiennent toutes les deux à la catégorie des compactes. Avec un temps de 7 minutes, 33 secondes et 123 millièmes, la RS 3 restylée redevient justement la compact la plus rapide de la Nordschleife devant la M2 et ses 7 minutes 38.

La BMW M2 pourrait bientôt se venger

Rappelons cependant que la BMW M2 vient de recevoir de grosses améliorations, avec un six cylindres en ligne poussé à 480 chevaux au lieu de 460. La Bavaroise pourrait donc bientôt prendre sa revanche sur la Nordschleife et continuer la guerre chronométrique chez les compactes. Pour ces marques, c’est une question d’honneur !