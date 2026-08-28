Pour sa première en F1, le circuit de Madrid s’associe au plus grand club de football local

À moins de trois semaines de son inauguration, le circuit de Madrid, le Madring, s’associe avec le meilleur : le Real Madrid. Ce partenariat s’explique notamment par la proximité géographique des deux entités, toutes deux installées à Valdebebas. Seulement 200 mètres séparent l’entrée nord du circuit madrilène de l’entrée principale du complexe des Merengue.

Kylian Mbappé et ses partenaires ont d’ailleurs pu avoir un avant-goût de cette proximité. En début de semaine, les Formule 3 ont pu rouler sur le Madring lors de deux journées d’essais.

Deux entités, un même lieu

Du 11 au 13 septembre, le Madring accueillera pour la première fois de son histoire la Formule 1. Pour inaugurer ses débuts, le circuit s’associe au Real Madrid, qui mettra une partie de ses installations à disposition afin de permettre au Madring d’étendre ses capacités opérationnelles.

Le Real Madrid devrait également être présent lors de ce week-end de course. Alors que ses joueurs disputeront leur sixième journée de championnat à domicile le dimanche 13 septembre, le club disposera de plusieurs espaces dans les zones d’hospitalité du Madring. Des légendes du club ainsi que d’autres personnalités devraient également participer aux différentes activités organisées durant le week-end, selon Motorsport.com.

Un circuit « incroyable »

Long de 5,4 kilomètres et composé de 22 virages, le Madring a d’ores et déjà accueilli plus de 30 monoplaces. En effet, en début de semaine, les 30 pilotes de F3 ont pu découvrir le circuit lors de deux journées complètes d’essais. Le tracé a également pu être foulé par les monoplaces de Ferrari, ainsi que par le pilote madrilène Carlos Sainz, en mai dernier.

D’après le pilote junior d’Audi, Freddie Slater, actuellement en tête du championnat de F3 avec huit points d’avance à deux manches de la fin, le circuit est « incroyable à conduire ». Il a notamment ajouté : « Il est un peu old-school, il a des virages intéressants et beaucoup de caractère. C’est probablement l’un des plus agréables à parcourir lors d’un tour de poussée du calendrier. »

Il ne restera désormais plus qu’à voir ce que donnera ce circuit avec les 20 Formule 1. Rendez-vous le vendredi 11 septembre à partir de 11h30 pour les deux premières séances d’essais libres, puis le samedi 12 septembre à partir de 10h30 pour la dernière séance d’essais. Les qualifications se dérouleront le même jour à partir de 14h. Le départ du Grand Prix de Madrid sera donné à 15h le dimanche 13 septembre.