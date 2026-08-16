Il piège et surprend totalement le voleur de son Audi RS 3

L’Audi RS 3 fait clairement partie des voitures qui plaisent beaucoup aux gangsters. Avec son gabaris compact et sa mécanique de très haute puissance, elle qui développe 400 chevaux dans sa mouture actuelle en toute fin de carrière, c’est avant tout un véhicule pratique quand on cherche une voiture rapide et très agile. C’est aussi une auto dont le design « flatte l’égo ».

On ignore ce qui a motivé leurs actes mais trois jeunes hommes âgés de 18 à 19 ans ont réussi à voler une Audi RS 3 dans une rue de Paris ce vendredi. Ils sont partis dans la compacte à hautes performances mais son propriétaire possédait un système bien pratique pour suivre leur trajet après le vol : un dispositif de géolocalisation embarqué, permettant de connaître leur position en temps réel.

La RS 3 a été éteinte à distance

Tout en communiquant avec les forces de l’ordre pour leur rapporter le vol, le propriétaire a finalement utilisé l’application de contrôle à distance pour éteindre la voiture alors que les trois fuyards se trouvaient près du péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines sur l’autoroute A10.

Ils ont été ensuite « cueillis » par les gendarmes, toujours présents dans l’Audi RS 3 volée au moment de leur interpellation. Une opération facile pour les militaires, avec une prise en flagrant délit ou presque !

Une enquête a été ouverte

Les trois voleurs ont été placés en garde-à-vue et comme le rapportent les journalistes du Parisien, c’est désormais le parquet de Versailles qui se retrouve en charge des poursuites judiciaires à leur encontre. Le propriétaire, lui, a pu récupérer son Audi RS 3.