L’Audi RS 3 va encore s’améliorer

L’Audi RS 3, c’est une belle tradition qui dure depuis la seconde génération de l’A3. Elle entretient la légende du cinq cylindres Audi, ce bloc 2,5 litres turbo qu’on trouve actuellement sous le capot de la compacte allemande (mais aussi celui du Cupra Formentor VZ5 revenu au catalogue en série limitée).

En attendant de savoir si Audi va oser remettre ce fabuleux moteur sous le capot de son nouveau Q3 (comme dans les anciennes variantes du RS Q3), voilà une information intéressante apportée par la vidéo ci-dessous : la RS 3 actuelle n’en a pas tout à fait fini avec sa carrière.

Une RS 3 GT en préparation ?

Comme vous pouvez le voir, la marque aux anneaux teste en ce moment un exemplaire spécial de la RS 3 sur la Nordschleife. Sachant que le modèle a été restylé l’année dernière et qu’il n’existe pour l’instant qu’en version « normale » de 400 chevaux, il s’agit peut-être d’une nouvelle RS 3 Performance. L’ancienne RS 3 Performance, lancé en 2022, développait 407 chevaux avec un moteur légèrement poussé.

Sinon, Audi prépare peut-être une RS 3 GT reprenant la même philosophie que les R8 GT et autres RS 6 GT célébrant la fin de carrière de ces modèles. Si tel est le cas, il faudra s’attendre à des réglages châssis plus sportifs, un design plus agressif et pourquoi pas une puissance moteur augmentée.

Et la Golf ?

Reste à savoir si ce cinq cylindres Audi se retrouvera aussi sous le capot de la Volkswagen Golf, cousine de l’Audi A3. Depuis quelques années, des rumeurs récurrentes annoncent l’arrivée d’une Golf R vraiment extrême équipée de cette mécanique.