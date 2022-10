Et en marge du Mondial 2022 - Audi R8 GT RWD, adieu V10

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Lancée en 2007, la toute première R8 positionnait enfin Audi sur le segment des fabricants de sportives de rêve. Saluée pour son style percutant, son comportement dynamique excellent et le caractère de ses moteurs, cette R8 se déguste exclusivement avec le V10 depuis sa seconde génération apparue en 2015. Comme sa cousine la Lamborghini Huracan, cette R8 vit actuellement ses derniers mois de carrière : alors que l'Italienne devrait être remplacée par un nouveau modèle utilisant un inédit V8 suralimenté hybride à la technologie de pointe, il se dit que la prochaine génération de l'Allemande adoptera un groupe motopropulseur 100% électrique. Chez les deux marques, il faudra donc dire adieu au fabuleux V10 atmosphérique qui reste actuellement l'un des plus beaux moteurs du marché (avec les V12 de Ferrari et Lamborghini ainsi que le flat-six atmosphérique de Porsche).

Alors chez Audi, on s'autorise un dernier baroud d'honneur pour la R8. Toujours proposée actuellement au catalogue dans ses versions RWD Performance propulsion (570 chevaux et 160 250€ en coupé) et Performance quattro (620 chevaux et 226 130€ en coupé), la belle voiture de sport reçoit une inédite variante GT RWD à la vocation extrême. La puissance maximale de son V10 de 5,2 litres culmine comme sur la Performance quattro à 620 chevaux, avec un couple limité à 565 Nm (contre 580 Nm sur la Performance quattro). Elle se distingue du reste de la gamme par son kit carrosserie assez voyant composé d'un gros aileron arrière fixe mais aussi de petits flaps à l'avant, de déflecteurs arrière et de jupes latérales plus grosses, en plus de «sideblades » en fibre de carbone apparente contrairement aux pièces peintes de la R8 RWD normale. Grâce à de nouvelles jantes de 20 pouces, à une suspension réglable manuellement et la présence de série de freins carbone-céramique, elle gagne 20 kg sur la balance par rapport à l'Audi R8 RWD Performance normale.

Rien de révolutionnaire donc, même si les petites nouveautés dynamiques devraient profiter à son efficacité sur circuit. Outres les suspensions réglables, la R8 GT RWD reçoit en option des Michelin Pilot Sport Cup 2 au profil semi-slick. L'auto embarque aussi une barre antiroulis avant en matériaux CFRP allégée et une boîte de vitesses automatique à double embrayage améliorée aux temps de passage plus rapides. Le 0 à 100 km/h s'expédie en 3,4 secondes, le 0 à 200 km/h en 10,1 secondes et la vitesse de pointe atteint 320 km/h.

245 000€ et 26 exemplaires pour la France

Audi précise déjà le tarif français de la bête, qui se négociera en France à partir de 245 000€. Le constructeur allemand prévoit 333 exemplaires au total dans le monde, exactement comme pour la version GT de la R8 de première génération (et l'Audi A1 quattro). Seulement 26 de ces 333 exemplaires alimenteront le marché français. Si la marque allemande fait comme pour la précédente mouture, une version cabriolet de cette R8 GT RWD devrait suivre d'ici quelques mois. Puis la R8 s'éteindra définitivement à la fin de l'année 2023, emportant avec elle le fabuleux V10 qui nous a tant fait frissonner depuis 2007.