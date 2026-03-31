Cette norme qui va bientôt empêcher Audi de vendre un de ses meilleurs moteurs en Europe
C’est le moteur qui a contribué à écrire la légende d’Audi depuis un demi-siècle. Son fameux cinq cylindres ne passera plus les prochaines normes européennes et la marque aux anneaux va devoir y renoncer.
Audi n’aurait sans doute jamais réussi à se porter au niveau de Mercedes et BMW sans son cinq cylindres en ligne, apparu pour la première fois sous le capot de ses autos en 1976 avec la familiale 100 et couronné en compétition la décennie suivante en rallye avec les monstrueuses Quattro du Groupe B.
Depuis ce temps, le cinq cylindre est régulièrement resté dans la gamme d’Audi et ses déclinaisons RS les plus savoureuses : le coupé Quattro, évidemment, puis le break RS 2 en 1994, des versions plus sages et enfin sa variante routière la plus puissante sur trois générations de RS 3 depuis 2011.
400 chevaux sur l’Audi RS 3 actuelle
Toujours présent sous le capot avant de l’Audi RS 3 actuelle, il développe actuellement 400 chevaux et 500 Nm dans ses versions « normales » et sa série spéciale « competition limited », après avoir été poussé à 407 chevaux dans la précédente « Performance Edition » en 2022.
Et malheureusement, c’est bientôt la fin pour ce moteur connu pour être le plus savoureux à conduire chez les sportives compactes, soutenant largement la comparaison avec le six cylindres en ligne de BMW présent sur la M2. Il y a quelques jours, Audi laissait entendre que la nouvelle RS 3 competition limited actait le chant du cygne de cette motorisation. Et les journalistes d’Automotive News annoncent que sa fabrication va définitivement cesser au milieu de l’année prochaine à Gyor en Hongrie.
Trop coûteux à adapter en Europe
D’après eux, Audi aurait choisi de ne pas adapter ce cinq cylindres turbo à la future norme Euro7. Le constructeur allemand doit prioriser d’autres investissements et le moteur en fera les frais.
Automotive News laisse entendre que la commercialisation de ce moteur cessera en Europe dès la fin de l’année 2026 mais restera quelques mois de plus dans d’autres marchés du globe aux normes moins exigeantes. Il n’y aura ensuite pas de remplacement de ce moteur et rien n’est prévu en interne pour rallonger sa durée de vie.
Rappelons que ce cinq cylindres est également présent sous le capot du Cupra Formentor VZ5, lui aussi produit en série limitée. De récentes rumeurs évoquaient son arrivée sous celui d’une Volkswagen Golf R extrême mais pour l’instant, on n’a rien vu d’officiel chez la marque de Wolfsburg.
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