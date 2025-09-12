Monterey Car week : le Carmel Concours for a cause

Carmel est une ravissante petite ville au bord du Pacifique avec un parfum de « petit Deauville ». Le lieu fut découvert au tout-début du siècles par des artistes et véritablement développé à partir de 1916 par les promoteurs immobiliers de Los Angeles et San Francisco. Anecdote amusante les rues n’ont pas de numéros. Pourquoi ? Parce que lesdits promoteurs avaient décidé d’y installer incognito leurs maîtresses. L’ absence de numéros rendait impossible une opération « pris sur le fait » de la part des épouses trompées au cas où elles auraient appris… Carmel est une ville qui a été marquée par la résidence de nombreux artistes tels que Jack London, Simenon ou plus récemment Clint Eastwood qui en fut même le maire. C’est une petite ville de 3 700 habitants vivant principalement du tourisme avec galeries, peintres et boutiques de souvenirs.

Alors, ce CONCOURS FOR a CAUSE ???

Le Concours avait été créé par Doug Freedman et s’était interrompu à son décès à l’automne 2021. Il fut relancé en 2024 par Deux passionnés : George ANDERSON et Niile ESTEP. Ilsont fait un travail remarquable, ont du goût, des idées, du talent et ont su fédérer les enthousiasmes. Une équipe de bénévoles, les propriétaires d’automobiles et aussi le public.

L’ événement est reparti et est voué à progresser encore et encore. Les autos sont d’une valeur inférieure à celles que nous retrouverons en fin de semaine sur les pelouses du Golf mais déjà de très bon niveau . Cette année les COBRA SHELBY et autres CORVETTE RACING tenaient la vedette. Le public vient en famille passer une bonne journée en toute simplicité, avec décontraction. Il y a aussi 3 scènes où des orchestres jouent . On croise aussi de nombreux « peintres du dimanche » prenant les Ferrari et autres Porsche présentes comme modèles. C’est simple et chaleureux : c’est bon enfant.

Ce n’est pas un Concours au rabais c’est un concours sans prétention : les autos présentes sont impeccablement restaurées. Carmel Concours for a Cause est un événement caritatif mais c’est avant tout un événement à ne pas manquer. Ce sont (et seront toujours) les américaines qui sont en plus grand nombre et l’ on a plaisir à découvrir quelques hot-rods et low-riders ans cette manifestation si sympathique. Ici on est sérieux…sans se prendre au sérieux. Au bout de 2 années CCC a retrouvé son niveau de qualité du temps de Doug Freedman et, pour connaître George et Nile, on peut être sur qu’ils vont encore considérablement développer l’événement. Un détail qui ne trompe pas : auparavant les visiteurs européens arrivaient en milieu de semaine pour la MCW. Dorénavant ils arrivent dès le lundi afin de ne pas manquer CCC. On entendait beaucoup parler allemand, français et italien dans les rues : c’est un signe qui ne trompe pas. Autre point : les « souriromètres » enregistraient des chiffres records.

Il y a une conclusion qui s’impose : des félicitations et encouragements à George et Nile. Ils ont su recréer non seulement l’ événement mais aussi son esprit si particulier. Dans une Monterey Car Week où l’ argent est roi CCC est une manifestation à part où l’ amour de l’automobile et de l’humain forment cette alchimie si agréable. Si les « grands » sponsors s’intéressent à CCC pour les années à venir ce n’est pas par hasard ou par économie c’est parce que l’ événement le mérite amplement. Il faut être allé à CCC pour comprendre …et surtout vouloir y revenir les années suivantes !

Patrick HORNSTEIN