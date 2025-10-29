Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Seat Ibiza 5

Essai

La Seat Ibiza joue les prolongations

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

7  

La citadine de Seat joue les prolongations à travers un second restylage. Cette rénovation principalement de surface est-elle suffisante pour tenir jusqu’à 2028 ? Date attendue de la nouvelle génération.

La Seat Ibiza joue les prolongations

En bref

Citadine
2eme restylage
À partir de 21 600 € ou
189 €/mois sans apport

Lancée en 2017, la citadine polyvalente Seat Ibiza, jumelle technique des Volkswagen Polo et Škoda Fabia, est déjà passée par la case restylage en 2021. En temps normal, la petite ibérique aurait dû céder sa place dans la gamme à une sixième génération. Mais ces derniers temps chez Seat, n’a rien n’a vraiment été normal.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

En effet, le constructeur espagnol était censé disparaître à l’horizon 2030, son patron de l’époque « Wayne Griffiths » annonçant alors que Seat allait se tourner vers des solutions de mobilité hors automobile. Puis marche arrière quelques mois plut tard. Seat continuera à vendre des voitures. Le constructeur se positionnera désormais comme la marque d’accès du groupe Volkswagen, à l’image de Citroën chez Stellantis. Il faut l’avouer malgré une gamme vieillissante et réduite, Seat est rentable. Le constructeur a vendu plus de 310 000 voitures en 2024 quasiment « sans rien faire » (pas de nouveau moteur, ni de restylage). Les choses évoluent puisque Seat a présenté son plan produit pour les 4 années à venir. L’Ibiza et l’Arona recevront des motorisations électrifiées (à hybridation légère) d'ici 2027, la Leon un bloc full hybride (celui du nouveau T-Roc) en 2028 avant d’être remplacée en 2029.

La Seat Ibiza avant restylage.
La Seat Ibiza avant restylage.
La citadine après restylage.
La citadine après restylage.

Envers et contre tout, la Seat Ibiza demeure aujourd’hui la meilleure vente du constructeur espagnol, s’étant écoulée à six millions d’exemplaires en cinq générations depuis 1984. C’est aussi l’une des citadines les plus accessibles en France avec un ticket d’entrée à 16 300 € (après remise).

Tenir le coup jusqu'à 2028 

Lancée en 2017, l’actuelle génération a déjà été restylée en 2021. La citadine joue les prolongations à travers un second restylage. L’objectif, tenir le coup jusqu’à 2028, date à laquelle elle sera convertie à l’électrique sur la base de la prochaine ID.Polo.

L’Ibiza reçoit un nouveau bouclier et de nouvelles optiques, façon Opel Corsa.
L’Ibiza reçoit un nouveau bouclier et de nouvelles optiques, façon Opel Corsa.
Hormis le lettrage sur le hayon la partie arrière est inchangée.
Hormis le lettrage sur le hayon la partie arrière est inchangée.

Ce second restylage n’a rien de révolutionnaire en soi. On peut même le qualifier d’anecdotique. Sur le marché des citadines, l’Ibiza cultive son design sportif notamment dans sa livrée FR, celle de notre essai, équipée d’un châssis sport, de jantes de 18’’ et d’une double sortie d’échappement. La nouvelle Ibiza renforce donc ses traits par l’adoption d’une nouvelle calandre hexagonale et d’un pare-chocs redessiné. De nouveaux feux Full LED affinés avec une signature lumineuse inédite complètent le rafraîchissement de la partie avant. A l’arrière, on voit apparaître un diffuseur coloré et un pare-chocs au style sportif. Le lettrage du modèle, en aluminium apparaît également sur le hayon.

Seat a ajouté quelques garnitures, de nouveau revêtements de siège à l’occasion de ce second restylage. L’intérieur, agréable et plutôt bien fini accuse tout de même un petit coup de vieux face aux Peugeot 208 et à la nouvelle Renault Clio.
Seat a ajouté quelques garnitures, de nouveau revêtements de siège à l’occasion de ce second restylage. L’intérieur, agréable et plutôt bien fini accuse tout de même un petit coup de vieux face aux Peugeot 208 et à la nouvelle Renault Clio.

A bord, Seat les évolutions sont plus contenues. Le premier restylage s’était concentré sur sa modernisation. Une remise à jour qui a permis de troquer les plastiques durs contre des matériaux moussés et plutôt de bonne qualité. Seat s’est attelée à renforcer cet aspect avec l’arrivée de revêtements en tissu notamment sur les sièges, d’un volant gainé cuir ou d’un nouveau ciel de toit. La version FR ajoute des sièges baquets redessinés offrants un excellent maintien, même s’ils ne sont pas ce que l’on fait de plus confortable.

Parmi les rares nouveautés, un tissu « gaufré » sur les sièges.
Parmi les rares nouveautés, un tissu « gaufré » sur les sièges.
Statu quo pour le multimédia. L’écran de 8'' est équipé des connectivités Android et Carplay sans fil. Il est simple et rapide.
Statu quo pour le multimédia. L’écran de 8'' est équipé des connectivités Android et Carplay sans fil. Il est simple et rapide.

La partie multimédia est toujours confiée à un combiné multimédia de 8'' en provenance du groupe Volkswagen équipé des connectivités Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ce dernier est simple à utiliser et relativement rapide. On aurait aimé d’autres améliorations au niveau de la planche de bord qui accuse un petit coup de vieux face aux productions récentes. L’ensemble reste toutefois ergonomique et pratique. Les versions les plus cossues pourront profiter d’une nouvelle et puissante sono de 300 watts avec caisson de basse (non testée). Enfin, l’Espagnole se dote également d’un chargeur sans fil réfrigéré.

Ce qui ne change pas et c’est tant mieux, c’est l’habitabilité et le volume de chargement, des domaines où l’Ibiza tient la corde sur le segment des polyvalentes. Il y a de la place à revendre au niveau des genoux à l’arrière, de quoi accueillir deux grands adultes confortablement, et mettre leurs bagages sans problème dans le coffre de 355 litres digne de la catégorie supérieure.

Page suivante

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,05 m
  • Largeur : 1,78 m
  • Hauteur : 1,44 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 355 l / NC
  • Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
  • Carburant : Essence
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Avril 2017

* A titre d'exemple pour la version V (2) 1.5 TSI 150 S/S ACT FR DSG7.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Photos (50)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Seat Ibiza 5

Seat Ibiza 5

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité