La Seat Ibiza joue les prolongations

2eme restylage

À partir de 21 600 € ou

189 €/mois sans apport

Lancée en 2017, la citadine polyvalente Seat Ibiza, jumelle technique des Volkswagen Polo et Škoda Fabia, est déjà passée par la case restylage en 2021. En temps normal, la petite ibérique aurait dû céder sa place dans la gamme à une sixième génération. Mais ces derniers temps chez Seat, n’a rien n’a vraiment été normal.

En effet, le constructeur espagnol était censé disparaître à l’horizon 2030, son patron de l’époque « Wayne Griffiths » annonçant alors que Seat allait se tourner vers des solutions de mobilité hors automobile. Puis marche arrière quelques mois plut tard. Seat continuera à vendre des voitures. Le constructeur se positionnera désormais comme la marque d’accès du groupe Volkswagen, à l’image de Citroën chez Stellantis. Il faut l’avouer malgré une gamme vieillissante et réduite, Seat est rentable. Le constructeur a vendu plus de 310 000 voitures en 2024 quasiment « sans rien faire » (pas de nouveau moteur, ni de restylage). Les choses évoluent puisque Seat a présenté son plan produit pour les 4 années à venir. L’Ibiza et l’Arona recevront des motorisations électrifiées (à hybridation légère) d'ici 2027, la Leon un bloc full hybride (celui du nouveau T-Roc) en 2028 avant d’être remplacée en 2029.

Envers et contre tout, la Seat Ibiza demeure aujourd’hui la meilleure vente du constructeur espagnol, s’étant écoulée à six millions d’exemplaires en cinq générations depuis 1984. C’est aussi l’une des citadines les plus accessibles en France avec un ticket d’entrée à 16 300 € (après remise).

Tenir le coup jusqu'à 2028

Lancée en 2017, l’actuelle génération a déjà été restylée en 2021. La citadine joue les prolongations à travers un second restylage. L’objectif, tenir le coup jusqu’à 2028, date à laquelle elle sera convertie à l’électrique sur la base de la prochaine ID.Polo.

Ce second restylage n’a rien de révolutionnaire en soi. On peut même le qualifier d’anecdotique. Sur le marché des citadines, l’Ibiza cultive son design sportif notamment dans sa livrée FR, celle de notre essai, équipée d’un châssis sport, de jantes de 18’’ et d’une double sortie d’échappement. La nouvelle Ibiza renforce donc ses traits par l’adoption d’une nouvelle calandre hexagonale et d’un pare-chocs redessiné. De nouveaux feux Full LED affinés avec une signature lumineuse inédite complètent le rafraîchissement de la partie avant. A l’arrière, on voit apparaître un diffuseur coloré et un pare-chocs au style sportif. Le lettrage du modèle, en aluminium apparaît également sur le hayon.

A bord, Seat les évolutions sont plus contenues. Le premier restylage s’était concentré sur sa modernisation. Une remise à jour qui a permis de troquer les plastiques durs contre des matériaux moussés et plutôt de bonne qualité. Seat s’est attelée à renforcer cet aspect avec l’arrivée de revêtements en tissu notamment sur les sièges, d’un volant gainé cuir ou d’un nouveau ciel de toit. La version FR ajoute des sièges baquets redessinés offrants un excellent maintien, même s’ils ne sont pas ce que l’on fait de plus confortable.

La partie multimédia est toujours confiée à un combiné multimédia de 8'' en provenance du groupe Volkswagen équipé des connectivités Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ce dernier est simple à utiliser et relativement rapide. On aurait aimé d’autres améliorations au niveau de la planche de bord qui accuse un petit coup de vieux face aux productions récentes. L’ensemble reste toutefois ergonomique et pratique. Les versions les plus cossues pourront profiter d’une nouvelle et puissante sono de 300 watts avec caisson de basse (non testée). Enfin, l’Espagnole se dote également d’un chargeur sans fil réfrigéré.

Ce qui ne change pas et c’est tant mieux, c’est l’habitabilité et le volume de chargement, des domaines où l’Ibiza tient la corde sur le segment des polyvalentes. Il y a de la place à revendre au niveau des genoux à l’arrière, de quoi accueillir deux grands adultes confortablement, et mettre leurs bagages sans problème dans le coffre de 355 litres digne de la catégorie supérieure.