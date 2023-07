Les huit voitures du road trip Cupra Born Cupra Formentor PHEV 245 ch Cupra Leon ST 310 ch Seat Arona TSI 95 ch Seat Ateca 2.0 Tsi 150 Seat Ibiza TSI 150 ch Seat Leon berline PHEV 204 ch Seat Tarraco 2.0 TDI 150 ch

Nous quittons ce matin Valence et sa spectaculaire Cité des arts et des sciences pour rejoindre Andujar, située aux portes de l’Andalousie dans la province de Jaén. Notre convoi toujours composé des Seat Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, Cupra Formentor, Leon et périodiquement de la Born quitte les bords de la méditerranée pour s’enfoncer dans les terres via l’Autoroute A43.

Le reportage vidéo de la troisième journée : de Valence à Andujar

dailymotion Road trip Caradisiac en Seat et Cupra : jour 3 - de Valence aux portes de l'Andalousie

Cette dernière traverse les plaines de la région de Castille-Mancha, principalement bordée de vignes et d’éoliennes. Le mercure du thermomètre grimpe au fur et à mesure que les kilomètres s’égrènent. L’ennui guette tout au long des 466 km de cette jonction mais le convoi atteint sans difficulté la destination finale de la journée.

Le parcours de la troisième journée : 100 % autoroute

Nous profitons de cette liaison exclusivement composée d’autoroute pour relever des consommations en respectant la limitation de vitesse (120 km/h). Nous enregistrons nos témoignages concernant l’efficacité des différentes aides à la conduite et échangeons entre collègues via notre groupe «WhatsApp audio ». Cette journée, plutôt ennuyeuse, a principalement servi de transition entre deux sites remarquables : Valence et Cordoue.

Une fois à destination, nous souhaitions profiter du décor d’Andujar pour réaliser quelques plans en ville. Surprise, l’accès est bloqué. Nous décidons de nous engager à pied, dans la vieille ville pour y réaliser la conclusion de la journée. Un road-trip sans surprise ne serait pas un roadtrip réussi, puisque sur la place de l’Eglise où nous commençons à tourner se déroulent simultanément un enterrement, une partie de football et un défilé d’ados curieux. Après quelques échanges en Espagnol de survie de notre côté et en Français de secours du leur, nous improvisons une petite partie de foot avec les jeunes d’Andujar. Une journée longue à démarrer mais riche en conclusion.

Retrouvez les précédentes étapes de notre road trip en Espagne

Etape 1 - De Paris à Barcelone

Etape 2 - De Barcelone à Valence en passant par le musée Seat