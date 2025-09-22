Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Seat Ibiza 5

A Lyon, des Seat en fin de carrière mais pas chères

Dans Salons / Salon de Lyon

Cédric Pinatel

A l’occasion du salon de Lyon, Seat expose deux modèles bon marché et très intéressants grâce à leurs remises. Ils vont être profondément améliorés dans quelques jours, mais ils coûteront probablement plus cher.

La Seat ibiza, actuellement en fin de carrière.
La Seat ibiza, actuellement en fin de carrière.

Quel sera l’avenir de Seat au sein du groupe Volkswagen ? Depuis la création de la marque Cupra, qui lui a piqué une bonne partie de ses clients sur les segments les plus haut de gamme, l’enseigne espagnole historique voit ses volumes de vente diminuer et semble se recentrer vers l’entrée de gamme.

A l’occasion du salon de Lyon, ce changement de stratégie s’illustre parfaitement : les deux modèles exposés par Seat sur l’évènement sont ceux de l’entrée de gamme.

L’Ibiza et l’Arona…

Seat exposera en effet sa  citadine Ibiza mais aussi son crossover urbain l’Arona, en toute fin de carrière (la première a été lancée en 2017 et le second existe depuis la même année).

L’Ibiza visible au salon sera une version « FR » équipée du petit bloc essence TSI de 95 chevaux, servi par une boîte manuelle à cinq vitesses. L’Arona disposera du même groupe motopropulseur mais dans la finition Copa.

…En attendant leur restylage

Ces deux modèles n’ont pas fini leur carrière pour autant : Seat prépare un nouveau profond restylage pour qu’ils puissent poursuivre leurs carrières pour quelques années de plus, très probablement avec des motorisations à hybridation légère (et même peut-être une inédite version « full » hybride).

Rappelons au passage que ces Seat bénéficient actuellement de très grosses remises. Que ce soit pour l’Ibiza ou l’Arona, il est possible d’obtenir plus de 20% de réduction.

Ces remises concernent d’ailleurs aussi le reste de la gamme de Seat, mais aussi celle de Cupra comme on l’illustre régulièrement dans notre guide des promotions Caradisiac.

