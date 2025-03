La Seat Ibiza de cinquième génération existe depuis 2017. Basée sur la même plateforme que la Volkswagen Polo et que l’Audi A1 (qui s’apprête à tirer sa révérence), elle n’a pas fini sa carrière : comme la Polo, elle va bientôt recevoir une nouvelle mise à jour technique pour rester en vente quelques années de plus (peut-être avec une hybridation légère sous le capot pour passer les normes Euro7 attendues d’ici la fin de l’année).

Spacieuse, bien motorisée et correctement finie, cette Seat Ibiza demeure un bon produit même si elle ne parvient pas à se vendre aussi bien que les citadines les plus en vue d’Europe (Peugeot 208, Dacia Sandero et Renault Clio). Régulièrement, le constructeur espagnol remet sur la table de grosses remises pour « booster » ses ventes chez nous en France et c’est une nouvelle fois le cas en mars avec une promo canon : -24% sur l’Ibiza en finition Style avec le petit moteur essence de 80 chevaux ! Normalement affichée à 21 160€ dans cette configuration, elle passe à 16 160€ au minimum pour l’exemplaire le moins cher disponible actuellement sur le site internet de Seat.

A peine plus cher qu’une Dacia Sandero ou une Citroën C3

A titre de comparaison, la Dacia Sandero demande désormais 15 950€ en finition Expression avec un moteur essence compatible GPL de 100 chevaux. La Seat possède une dotation similaire pour quelques centaines d’euros de plus et bénéfice de meilleures qualités dynamiques, même si son moteur est moins puissant et qu’elle n’a pas la possibilité d’utiliser du carburant GPL. Reste aussi une image plus « flatteuse » que celle de la Dacia, même si cette dernière bénéficie d’un design assez fort et très au-dessus de celui des précédentes productions de la marque.

Notons au passage que chez Skoda, la Fabia également remisée démarre actuellement à 17 030€. Chez Peugeot, la 208 vient d’abaisser son prix (après remise) à 18 810€ avec un moteur de 100 chevaux. La Citroën C3 démarre désormais à 15 750€ de son côté (avec 100 chevaux aussi).

