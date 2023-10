Les grosses remises du mois : Seat Ibiza, 21% en moins

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Lancée sur le marché en 2017, la Seat Ibiza de cinquième génération a inauguré l’adoption de la plateforme MQB sur le segment des citadines au sein du groupe Volkswagen. Elle arrive aujourd’hui en fin de carrière et ne sera probablement pas remplacée, la marque Seat glissant lentement vers son extinction totale en tant que constructeur automobile au profit de la division Cupra.

Voilà pourquoi le constructeur espagnol met le paquet actuellement sur cette vieillissante Ibiza. Ce mois-ci, il est en effet possible de trouver de belles remises sur les exemplaires disponibles en stock partout en France. Elles peuvent atteindre jusqu’à 21% pour des véhicules dans la finition Style, avec le petit moteur essence TSI 1,0 litre de 95 chevaux. On trouve deux exemplaires affichés à 16 490€ au lieu de 20 990€ prix catalogue, mais aussi une Ibiza dotée du même moteur en finition Urban à 16 885€ au lieu de 21 385€ (là encore, c’est 21% de remise).

Une citadine au prix d’une micro-citadine

Dans un marché où la Renault Clio démarre à 18 500€ avec un moteur de 65 chevaux et où la Peugeot 208 commence à 19 200€ avec un bloc de 75 chevaux, il y a sans doute de quoi craquer pour l’Ibère pour ceux qui recherchent une citadine « cœur de gamme » même si cette dernière ne présente plus le design le plus frais dans la catégorie. Avec un bon niveau d’équipement et une présentation intérieure pas indigente, elle se retrouve au prix d’une micro-citadine du segment inférieur (Toyota Aygo X, Renault Twingo…) avec ces remises. Et attention, ces grosses réductions sur le stock ne sont pas reconduites toutes les mois chez Seat.