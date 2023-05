Officiel : Seat arrêtera les voitures d'ici 2030

Alors que la récente marque Cupra ne cesse de prendre du galon au sein du groupe Volkswagen et que le plan produit de Seat paraissait désespérément vide, voilà enfin l’épilogue sur l’avenir de l’une des marques historiques du groupe Volkswagen. Fondée en 1950, dominée par les Italiens de Fiat à la fin des années 60 et rachetée par Volkswagen en 1986, Seat vit ses dernières années en tant que constructeur automobile. Orientée à la fin des années 90 comme une marque jeune, sportive et plus accessible que Volkswagen, l’enseigne espagnole tombe progressivement dans l’oubli maintenant que sa succursale Cupra occupe tout l’univers médiatique. Alors que cette dernière va accélérer son développement notamment sur les voitures électriques, Seat abandonnera les voitures dès 2030.

Seat n’en a pas tout à fait fini avec les automobiles à permis. D’après le communiqué officiel, la marque « prépare actuellement le renouvellement de ses modèles Ibiza, Arona et Leon afin de continuer à proposer des voitures hybrides rechargeables et dotées de motorisations thermiques les plus efficientes jusqu'à la fin de cette décennie ». Mais après ça, Seat ne vendra plus que de petits véhicules électriques de « micro-mobilité » conçus exclusivement pour les villes, en plus de services et de solutions d’autopartage. Le « Renault Mobilize » du groupe Volkswagen, en somme.

Cupra, l’avenir

Lancée en 2018 comme une division sportive et dynamique de Seat, la nouvelle marque Cupra aura donc précipité la fin du constructeur historique. Contrairement à Skoda qui semble promis à un avenir radieux, Seat n’aura pas réussi à cohabiter avec Cupra à l’heure où le marché automobile se tourne entièrement vers la technologie électrique. Une page se tourne pour l’industrie automobile espagnole et européenne, après quelques jolies réussites commerciales que ce soit avec la superbe Ibiza de 1984 dessinée par Gugiaro, les citadines conçues sous l’ère Volkswagen ou encore les différentes générations de la Leon.