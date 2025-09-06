Voitures neuves : les promotions de septembre 2025

Même si le marché automobile neuf français a légèrement rebondi au mois d’août 2025, il reste très bas. Les marques sont donc obligées de continuer à proposer des remises intéressantes, surtout celles qui voient leurs ventes baisser. Il n’est donc pas illogique de voir par exemple Toyota augmenter le montant de ses réductions, même si le constructeur japonais les conditionne malheureusement à une offre de reprise. Dans l’autre sens, on s’étonne de voir certaines autres marques afficher des remises parfois anecdotiques (comme par exemple du 1% sur la Citroën C4).

La bonne affaire du mois : Volkswagen T-Roc, Mazda MX-5, Ford Explorer

Alors que Volkswagen vient de dévoiler son tout nouveau T-Roc de seconde génération, le constructeur allemand brade l’ancienne mouture. Il revendique un avantage client de 9 250€, même si son prix frontal ne descend qu’à 25 180€ (ce qui reste pas mal dans l’absolu). Pour ceux qui recherchent plutôt des véhicules « plaisir », figurez-vous que la Mazda MX-5 offre 5 000€ (dont des accessoires gratuits) ce mois-ci. Sinon, il y a toujours de bonnes affaires chez les voitures « sages » comme un beau -23% sur le Skoda Kamiq. A noter aussi des remises qui deviennent sérieuses sur les nouveaux modèles familiaux électriques de Ford (et qui concernent aussi désormais le petit Puma Gen-E).