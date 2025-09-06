Voitures neuves : les promotions de septembre 2025
Est-il encore temps d’acheter une voiture neuve pour amener les enfants à l’école ou juste partir explorer de jolies routes au volant d’une auto sympa ? Évidemment que oui puisque les constructeurs sont obligés de faire de grosses remises à cause du faible niveau de demande et surtout des prix trop élevés.
Même si le marché automobile neuf français a légèrement rebondi au mois d’août 2025, il reste très bas. Les marques sont donc obligées de continuer à proposer des remises intéressantes, surtout celles qui voient leurs ventes baisser. Il n’est donc pas illogique de voir par exemple Toyota augmenter le montant de ses réductions, même si le constructeur japonais les conditionne malheureusement à une offre de reprise. Dans l’autre sens, on s’étonne de voir certaines autres marques afficher des remises parfois anecdotiques (comme par exemple du 1% sur la Citroën C4).
La bonne affaire du mois : Volkswagen T-Roc, Mazda MX-5, Ford Explorer
Alors que Volkswagen vient de dévoiler son tout nouveau T-Roc de seconde génération, le constructeur allemand brade l’ancienne mouture. Il revendique un avantage client de 9 250€, même si son prix frontal ne descend qu’à 25 180€ (ce qui reste pas mal dans l’absolu). Pour ceux qui recherchent plutôt des véhicules « plaisir », figurez-vous que la Mazda MX-5 offre 5 000€ (dont des accessoires gratuits) ce mois-ci. Sinon, il y a toujours de bonnes affaires chez les voitures « sages » comme un beau -23% sur le Skoda Kamiq. A noter aussi des remises qui deviennent sérieuses sur les nouveaux modèles familiaux électriques de Ford (et qui concernent aussi désormais le petit Puma Gen-E).
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d'achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu'il récupère lors d'un achat frontal. Et n'oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d'un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n'hésitez jamais à essayer d'aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
