Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Seat Ibiza 5

Essai

La Seat Ibiza joue les prolongations

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

8  

2. Que vaut la nouvelle Ibiza sur route ?

 

La Seat Ibiza joue les prolongations

Jusqu’à 2027 et l’arrivée d’une électrification, on reprend les mêmes motorisations et on recommence. L’offre débute avec le bon vieux 3 cylindres atmosphérique de 80 ch suivi par le 1.0 TSi en 95 (BVM5) et 115 ch (BVM6 ou DSG7). En haut de gamme, le 1.5 TSi 150 ch.

En réalité, c’est un moteur bien plus sage qui se charge d’accompagner l’Ibiza dans sa tâche. Il s’agit d’un 4 cylindres essence 1.5 à désactivation des cylindres. Un moteur présent sous le capot de nombreux modèles du groupe Volkswagen. Ce bloc est davantage connu pour sa souplesse et sa sobriété que sa vitalité. Il s’avère un excellent compagnon du quotidien en ville où sa discrétion et sa disponibilité rendent la conduite très agréable. D’autant plus qu’il est exclusivement disponible avec la boîte de vitesses automatique à 7 rapports. L’extinction et le redémarrage des cylindres sont imperceptibles et sans conséquence pour la conduite.

Ce restylage n'apporte aucune évolutioaux moteurs et au châssis de l'Ibiza qui reste une voiture dynamique et confortable à conduire.
Ce restylage n'apporte aucune évolutioaux moteurs et au châssis de l'Ibiza qui reste une voiture dynamique et confortable à conduire.

Se rajoute à cette technologie, la fonction roues libres. Le tout est géré de main de maître par l’électronique qui en rend l’effet totalement imperceptible par le conducteur. Ces astuces permettent à l’Ibiza de contenir sa consommation moyenne. Ainsi, Durant notre essai réalisé sur un parcours nous avons relevé une moyenne de 6 l/100 km.

Aucun changement à prévoir concernant les liaisons au sol, autre point fort de l’Ibiza. Cette version FR affiche un typage plutôt sportif mais ne maltraite pas pour autant ses occupants malgré la présence de suspensions fermes et de jantes larges (18’’ en option). Le comportement est agile, rigoureux et davantage ludique que celui de la Polo, sa cousine technique. Dommage, les 150 ch ne procurent aucune sensation dynamique et la double sortie d’échappement ne génère pas un son particulièrement mélodieux ou original. Le châssis particulièrement alerte de l’Espagnole mériterait une motorisation plus musclée mais le malus écologique aura eu raison de sa sportivité. De manière objective, le 1.0 TSi 115 ch associé à la boîte DSG s’avère être un meilleur investissement. D’une part, il est moins cher et par ailleurs il offre d’avantage de peps, malgré une sonorité plus présente.

L’Ibiza dispose toujours d’un fort contenu technologique, disponible à travers des packs comme la conduite autonome de niveau 2, les feux full LED intelligents ou encore l’alerte de trafic arrière.

Page précédente
Page suivante

Photos (50)

Voir tout

Sommaire

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Seat Ibiza 5

Seat Ibiza 5

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité