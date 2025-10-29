Jusqu’à 2027 et l’arrivée d’une électrification, on reprend les mêmes motorisations et on recommence. L’offre débute avec le bon vieux 3 cylindres atmosphérique de 80 ch suivi par le 1.0 TSi en 95 (BVM5) et 115 ch (BVM6 ou DSG7). En haut de gamme, le 1.5 TSi 150 ch.

En réalité, c’est un moteur bien plus sage qui se charge d’accompagner l’Ibiza dans sa tâche. Il s’agit d’un 4 cylindres essence 1.5 à désactivation des cylindres. Un moteur présent sous le capot de nombreux modèles du groupe Volkswagen. Ce bloc est davantage connu pour sa souplesse et sa sobriété que sa vitalité. Il s’avère un excellent compagnon du quotidien en ville où sa discrétion et sa disponibilité rendent la conduite très agréable. D’autant plus qu’il est exclusivement disponible avec la boîte de vitesses automatique à 7 rapports. L’extinction et le redémarrage des cylindres sont imperceptibles et sans conséquence pour la conduite.

Se rajoute à cette technologie, la fonction roues libres. Le tout est géré de main de maître par l’électronique qui en rend l’effet totalement imperceptible par le conducteur. Ces astuces permettent à l’Ibiza de contenir sa consommation moyenne. Ainsi, Durant notre essai réalisé sur un parcours nous avons relevé une moyenne de 6 l/100 km.

Aucun changement à prévoir concernant les liaisons au sol, autre point fort de l’Ibiza. Cette version FR affiche un typage plutôt sportif mais ne maltraite pas pour autant ses occupants malgré la présence de suspensions fermes et de jantes larges (18’’ en option). Le comportement est agile, rigoureux et davantage ludique que celui de la Polo, sa cousine technique. Dommage, les 150 ch ne procurent aucune sensation dynamique et la double sortie d’échappement ne génère pas un son particulièrement mélodieux ou original. Le châssis particulièrement alerte de l’Espagnole mériterait une motorisation plus musclée mais le malus écologique aura eu raison de sa sportivité. De manière objective, le 1.0 TSi 115 ch associé à la boîte DSG s’avère être un meilleur investissement. D’une part, il est moins cher et par ailleurs il offre d’avantage de peps, malgré une sonorité plus présente.

L’Ibiza dispose toujours d’un fort contenu technologique, disponible à travers des packs comme la conduite autonome de niveau 2, les feux full LED intelligents ou encore l’alerte de trafic arrière.