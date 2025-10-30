Toyota promet de « réinventer la voiture la plus vendue de tous les temps » au salon de Tokyo 2025

C’est l’une des stars du gigantesque stand du groupe Toyota au salon de Tokyo 2025, couvrant toute la surface d’un hall avec ses marques Lexus, Daihatsu et Century. La Corolla Concept est importante puisqu’elle donne un premier indice sur la direction que prendra la future mouture de la compacte japonaise, déclinée en 12 générations de modèle depuis sa naissance en 1966 (et écoulée à plus de 50 millions d’exemplaires !).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design change beaucoup par rapport à celui de la paisible compacte familiale qu’on connaît chez nous depuis fort longtemps. Elle prend toujours la forme d’une berline compacte à hayon, mais avec une silhouette effilée au maximum et un style ultra-agressif. Elle fait aussi un peu penser à une Prius agrandie et plus radicale.

Elle sera multi-énergies

Comme Stellantis avec ses compactes (Peugeot 308, Opel Astra, Citroën C4), Toyota adopte une approche multi-énergies pour cette future Corolla de 13ème génération. Elle reposera sur une architecture inédite et proposera à la fois des déclinaisons essence, hybride et hybride rechargeable en plus d’une variante 100% électrique.

« Nous allons réinventer la voiture la plus vendue de tous les temps », a déclaré le designer de Toyota à l’occasion de ce salon de Tokyo 2025 en parlant de cette auto.

Quelle date de commercialisation ?

La Toyota Corolla actuelle a été lancée en 2018, elle arrive donc en fin de carrière et sa treizième mouture devrait donc arriver d’ici le début de l’année 2027 au plus tard. Reste à savoir quelles variantes seront proposées chez nous : la récente Prius, par exemple, n’existe qu’en version hybride rechargeable chez nous alors qu’elle utilise aussi une version « full hybride » dans d’autres marchés.

La Corolla de série dans sa 13ème génération osera-t-elle un design aussi exubérant ? Comme d’habitude avec ce genre de concept-car, sa version commercialisée sera très probablement un peu plus sage.