Seat Ibiza 5

Essai

La Seat Ibiza joue les prolongations

Alexandre Bataille

6. La fiche technique de la Seat Ibiza 2026

 

La Seat Ibiza joue les prolongations

 

Les chiffres clés

Seat Ibiza 5 V (2) 1.5 TSI 150 S/S ACT FR DSG7
Généralités  
Finition FR
Date de commercialisation 01/05/2022
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,05 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,44 m
Empattement 2,56 m
Volume de coffre mini 355 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 231 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 150 ch
Couple 250 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 216 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.1 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 138 g/km (wltp)
Bonus malus max 1276
Photos (50)

Seat Ibiza 5

