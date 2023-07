Road trip Caradisiac en Seat et Cupra : jour 5 – De Séville à Tolède

Les huit voitures du road trip Cupra Born Cupra Formentor PHEV 245 ch Cupra Leon ST 310 ch Seat Arona TSI 95 ch Seat Ateca 2.0 Tsi 150 Seat Ibiza TSI 150 ch Seat Leon berline PHEV 204 ch Seat Tarraco 2.0 TDI 150 ch

Séville et Toledo (Tolède en français). Deux villes superbes, qui ont respectivement inspiré Cadillac et Seat (voire Triumph) pour nommer des modèles. Si la première est un luxueux haut de gamme et la seconde une familiale sans prétentions, retrouve-t-on cet écart entre les deux cités espagnoles. Pas vraiment.

Mais pour le savoir, il nous a fallu effectuer un long, très long trajet autoroutier, qui s’annonçait lénifiant. Le danger ? S’endormir au volant, surtout que la fatigue, malgré une bonne nuit à Huelva, s’est installée dans le fond de nos corps usés par des dizaines d’heures passées dans des sièges en cuir, l’air climatisé battant nos visages burinés les impitoyables rayons du soleil, certes filtrés par des vitres teintées.

A l’occasion d’un arrêt-photo-vidéo dans les environs de Santa Olalla del Cala, nous en subirons ses effets puis attirerons la Guardia Civil, qui n’usurpe pas son appellation se renseignant fort poliment sur nos activités avant de reprendre les siennes.

Le reportage-vidéo de la 5e journée : de Séville à Tolède.

De retour sur l’autoroute, j’ai choisi de m’installer à l’arrière afin de juger des qualités familiales de l’Ateca, conduite par Eddy, le cadreur. Peu de modularité mais un confort très acceptable des sièges allié à une habitabilité appréciable caractérisent ce SUV, certes suggérant la sportivité par son appellation mais toujours doux, prévenant et parfaitement sûr.

Je vais d’ailleurs rapidement profiter de cette dernière qualité. Car si impitoyables fussent-elles, les flèches de Phébus ont été totalement annihilés durant cette étape par des nuages ma foi d’un fort beau gabarit. Qui ont jugé bon de se décharger sporadiquement de leur contenu, tantôt liquide, tantôt glacé, sur l’autoroute, avec une générosité peu commune.

En clair, dans la pénombre pluvieuse, nous nous sommes pris une saucée mémorable, où la température a brutalement chuté de plus de 30°C à environ 13°C. La visibilité ? Quelle visibilité ? Heureusement, l’averse a débuté pendant la pause-déjeuner, dans une station-service où la nourriture industrielle proposée était plutôt moins épouvantable qu’en France. La station étant située dans les hauteurs, nous n’avons par la suite pas tellement subi d’inondation sur l’autoroute, juste des chutes aqueuses parfois brèves et violentes.

La Seat Ateca FR ne s’en est pas trouvée perturbée outre mesure, sachant que, bien évidemment, j’avais adapté ma vitesse, à l’instar des autres usagers de l’autopista, très majoritairement prudents et raisonnables. Si le soleil a fini par succéder à ces péripéties météorologiques, celles-ci ont eu le mérite de balayer non seulement le bitume mais aussi la fatigue de nos esprits. De sorte que toute la cohorte Caradisiac, composée de Seat Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, Cupra Formentor, Leon et Born, est arrivée dans de bonnes conditions à Tolède. Tant mieux car nous allons visiter cette ville, qui mérite bien plus qu’un simple arrêt-dodo.

Tolède, le joyau de Castille – La Manche

Après un dîner où on nous a servi des paellas mémorables, nous sommes allés visiter la ville fortifiée, fondée par les Romains en 192 avant Jésus Christ. Prise par les Barbares à la chute de l’empire romain, au 5è siècle, elle devient la capitale de Wisigoths (qui ont conservé leurs habitudes dans la péninsule ibérique) avant d’être conquise par les Musulmans en 712 puis ravie par les Chrétiens en 1 085. Ce sont eux, sous l’impulsion de Charles Quint, qui ont construit l’immense bâtisse de l’Alcazar au 16è siècle, à la place d’un ancien palais romain utilisé pendant plus de mille ans. L’Alcazar aura une existence mouvementée, se voyant incendié à plusieurs reprises, notamment par l’armée napoléonienne. Cette histoire extrêmement longue et riche fait de Tolède une ville fortifiée fantastique, classée au patrimoine mondial de l’Unesco en 1986. Un coup de cœur pour ma part !

