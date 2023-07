Les huit voitures du road trip Cupra Born Cupra Formentor PHEV 245 Cupra Leon ST 310 ch Seat Arona TSI 95ch Seat Ateca TSI 150 ch Seat Ibiza TSI 150 ch Seat Leon berline PHEV 204 ch Seat Tarraco 2.0 TDI 150 ch

Admirer ou conduire. Pas question de choisir pour ce quatrième jour de notre road trip espagnol. Une étape de découvertes historiques et culturelles, avec son lot de trajet automobile. Car il a fallu relier les grandes villes andalouses, d’Andujar, la porte qui s’ouvre vers ce Sud qui a connu toutes les civilisations, de l’empire romain au catholicisme en passant par les fastes musulmans et qui s’est ancré dans l’Europe. C’est évidemment à bord de nos Seat Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, Cupra Formentor, Leon et Born que nous avons quitté Andujar vers Séville.

Le reportage vidéo de la quatrième journée : d'Andujar à Séville

dailymotion Road trip Caradisiac en Seat et Cupra : jour 4 - d'Andujar à Séville

La vieille cité de Cordoue s’accroche à ses millénaires d’histoire, et la chaleur monte derrière les murs séculaires, comme dans les voitures. Les 30° sont dépassés pour la première fois en quittant la ville, avec une pensée pour la Seat Cordoba des années 90, baptisée ainsi en hommage à la ville. Une auto dont le design ne rend pas forcément la considération que la vieille forteresse andalouse mérite.

Mais nous voilà repartis, à l'abri du soleil dans nos autos, sans même avoir besoin d'attendre attendre l'homme qui valait bien une borne pour abreuver sa Born : POM, alias Pierre-Olivier Marie, plus détendu qu'à l'ordinaire en raison des courts trajets qui empêchent sa voiture électrique de se décharger trop vite. C'est donc en toute sérénité que tout le groupe découvre Séville.

Dans la capitale de la province, les styles se mêlent également. De l'arabo-musulmane des débuts, l'architecture devient chrétienne d'un quartier à l'autre que nous parcourons avec notre convoi, sans toutefois pouvoir s'approcher de tous les édifices, souvent érigés dans des zones piétonnes.

El Rocio : la cité hors du temps

Ce n'est pas le cas d'El Rocio. Ce village situé au Sud de Séville est ouvert à tous les vents, et surtout au sable qui compose toutes les rues de la bourgade. C'est dans un nuage de poussière que nos huit autos débouchent dans ce hameau hors du temps, ou plutôt d'un temps qui nous téléporte à Fort Alamo au XXIe siècle. On s'attend à voir débouler John Wayne de la petite église de la bourgade, mais ce ne sont que quelques pèlerins venus se recueillir devant Nuestra Señora del Rocío, la Vierge qu'ils vénèrent depuis le XVIIIe siècle, et dont la statue ornée de bas reliefs et d'enluminures trône dans l'édifice religieux.

Sur le parvis, de drôles de pèlerins livrent quant à eux leurs impressions d'une journée culturellement riche, avant d'enchaîner, dès le lendemain, vers la nouvelle destination de ce road trip, et vers une nouvelle ville chargée d'histoire : Tolède.

Retrouvez les précédentes étapes de notre road trip en Espagne

Étape 1 : de Paris à Barcelone

Étape 2 : de Barcelone à Valence en passant par le musée Seat

Étape 3 : de Valence aux portes de l'Andalousie