4. Notre avis sur la nouvelle Ibiza face à la concurrence
La concurrence : abondante
Sur le marché des citadines polyvalentes, la Seat Ibiza fait face à de nombreuses concurrentes sur le marché Français, à commencer par la Renault Clio. L’actuelle génération, en fin de vie, est aussi vendue à des prix attractifs. A la différence, elle propose encore un moteur diesel et même de l’hybride. Même combat, face à la Peugeot 208 et la Citroën C3, deux versions déclinées en 100% électrique. Il en va de même pour la Toyota Yaris, très prisée en hybride.
À retenir : un restylage de surface
La Seat Ibiza est une voiture bien née. Séduisante à regarder et plaisante à conduire, la citadine a concentré ses efforts sur son apparence extérieure sans répercuter ces améliorations sur les tarifs. Toutefois, cette motorisation 1.5 TSi 150 disponible avec les finitions « sportives » brille davantage par sa souplesse et sa consommation maîtrisée que par son caractère sportif. Elle s’avère un choix pertinent pour les conducteurs qui sont amenés à emprunter les grands axes régulièrement, pour tout autre utilisation, le 1.0 TSi 115 fera très bien l’affaire.
Caradisiac a aimé
- Les tarifs contenus
- Les volumes à bord
- Le bon niveau de confort
- Le comportement routier plaisant
Caradisiac n'a pas aimé
- Les faibles évolutions du restylage
- Le TSi 150 mollasson
- L'intérieur vieillissant
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|V (2) 1.0 ECOTSI 115 S/S COPA DSG7
|121 (wltp)
|25 605 €
|€
|V (2) 1.0 ECOTSI 115 S/S FR DSG7
|121 (wltp)
|27 910 €
|€
|V (2) 1.0 ECOTSI 95 S/S COPA BVM5
|120 (wltp)
|23 100 €
|€
|V (2) 1.0 ECOTSI 95 S/S FR BVM5
|117 (wltp)
|25 405 €
|€
|V (2) 1.5 TSI 150 S/S ACT FR DSG7
|138 (wltp)
|30 115 €
|€
|V (2) 1.0 MPI 80 S/S BUSINESS BVM5
|120 (wltp)
|21 600 €
|€
Photos (50)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération