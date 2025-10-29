Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Seat Ibiza 5

La Seat Ibiza joue les prolongations

Alexandre Bataille

4. Notre avis sur la nouvelle Ibiza face à la concurrence

 

La Seat Ibiza joue les prolongations

 

La concurrence : abondante

Sur le marché des citadines polyvalentes, la Seat Ibiza fait face à de nombreuses concurrentes sur le marché Français, à commencer par la Renault Clio. L’actuelle génération, en fin de vie, est aussi vendue à des prix attractifs. A la différence, elle propose encore un moteur diesel et même de l’hybride. Même combat, face à la Peugeot 208 et la Citroën C3, deux versions déclinées en 100% électrique. Il en va de même pour la Toyota Yaris, très prisée en hybride.

À retenir : un restylage de surface

La Seat Ibiza est une voiture bien née. Séduisante à regarder et plaisante à conduire, la citadine a concentré ses efforts sur son apparence extérieure sans répercuter ces améliorations sur les tarifs. Toutefois, cette motorisation 1.5 TSi 150 disponible avec les finitions « sportives » brille davantage par sa souplesse et sa consommation maîtrisée que par son caractère sportif. Elle s’avère un choix pertinent pour les conducteurs qui sont amenés à emprunter les grands axes régulièrement, pour tout autre utilisation, le 1.0 TSi 115 fera très bien l’affaire.

Caradisiac a aimé

  • Les tarifs contenus
  • Les volumes à bord
  • Le bon niveau de confort
  • Le comportement routier plaisant

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les faibles évolutions du restylage
  • Le TSi 150 mollasson
  • L'intérieur vieillissant

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
V (2) 1.0 ECOTSI 115 S/S COPA DSG7 121 (wltp) 25 605 €  €
V (2) 1.0 ECOTSI 115 S/S FR DSG7 121 (wltp) 27 910 €  €
V (2) 1.0 ECOTSI 95 S/S COPA BVM5 120 (wltp) 23 100 €  €
V (2) 1.0 ECOTSI 95 S/S FR BVM5 117 (wltp) 25 405 €  €
V (2) 1.5 TSI 150 S/S ACT FR DSG7 138 (wltp) 30 115 €  €
V (2) 1.0 MPI 80 S/S BUSINESS BVM5 120 (wltp) 21 600 €  €
Seat Ibiza 5

