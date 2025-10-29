Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Seat Ibiza 5

Essai

La Seat Ibiza joue les prolongations

Alexandre Bataille

5. L'évaluation de la nouvelle Seat Ibiza

 

La Seat Ibiza, à partir de 80 ch et 21 600 €, est évaluée dans la catégorie des citadines qui comprend notamment : 

La Citroën C3, à partir de 100 ch et 15 850 €

La Peugeot 208, à partir de 100 ch et 21 500 €

La Renault Clio 6, à partir de 115 ch et 19 900 € 

Seat Ibiza 1.5 TSi 150 FR
Budget
  • 6.13
Pratique
  • 6.78
Rapport prix/équipements
  • 6.83
Sur la route
  • 7.11
Sécurité
  • 7
Note globale : 13,5 /20
Explication des critères de notation
