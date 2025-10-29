Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Seat Ibiza 5

Essai

La Seat Ibiza joue les prolongations

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

8  

3. Deux niveaux de finition

 

La Seat Ibiza joue les prolongations

Sur le marché Français, la nouvelle Ibiza est proposée en deux niveaux de finition. 

L'entrée de gamme baptisée "Copa", à partir de 21 600 €, embarque comme principaux équipements de série les feux full LED, les jantes alliage de 16'', l'aide au stationnement AV/AR, la caméra de recul, les vitres teintées, le volant gainé cuir, la cimatisation manuelle, l'écran tactile de 8,25'' avec réplication, etc.

La finition "FR", à partir de 25 405 €, ajoute les sièges baquet à l'avant, la climatisation automatique, l'ambiance FR, les canules d'échappement spécifiques, les jantes alliage 18''. 

Le point high-tech : conduite dans les bouchons

L'Ibiza reconduit plusieurs packs d'aides à la conduite et notamment le  « Drive Assist XL », un système de conduite autonome dans les embouteillages. En cas de bouchon, le système prend en charge le freinage automatique et ré-accélère lorsque le trafic est fluide. Il n’effectue en revanche pas de correction dans la direction.

 

 

 

Equipements et options

Version : V (2) 1.5 TSI 150 S/S ACT FR DSG7

Equipements de sécurité

  • Antidémarrage électronique

  • Aide au démarrage en côte (Hill Hold Control)

  • Limiteur de vitesse

  • 2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges AR

  • Alerte de non-bouclage des ceintures AV/AR

  • Anti-blocage des roues (ABS) et contrôle de stabilité électronique (ESC)

  • Projecteurs antibrouillard AV

  • Airbags frontaux, latéraux et rideaux (passager déconnectable)

  • TCS (contrôle de la traction)

  • Direction à assistance électromécanique

Equipements de confort

  • Système d&#039;info-divertissement MediaSystem+ avec écran tactile HD 8,25&#039;&#039;

  • Ordinateur de bord

  • Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

  • Banquette AR fractionnable

  • Régulateur de vitesse

  • Ceintures de sécurité à 3 points

  • 2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges AR

  • Radio Numérique DAB

  • Verrouillage centralisé avec télecommande

  • Alerte de non-bouclage des ceintures AV/AR

  • 4 vitres électriques à impulsion

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement intégrant les répétiteurs de clignotants latéraux

  • Volant sport multifonctions à méplat en cuir Nappa perforé avec surpiqûres rouges et logo FR

  • Coques de rétroviseurs Noir Piano

  • Connectivité 2x USB-C et Bluetooth

  • Palettes de changement de rapport au volant

  • Capteur de luminosité

  • Sièges AV ergonomiques

  • Pack Rangement

  • Banquette AR rabattable 2/3-1/3

  • Système audio à 6 HP

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 17&quot; FR DYNAMIC

  • Sellerie textile bleue RACING bi-matière avec surpiqûres rouges, planche de bord moussée

  • Sellerie spécifique tissu

Autres équipements

  • Poignées de portes couleur carrosserie

  • Pare-chocs couleur carrosserie

  • Garantie 2 ans, kilométrage illimité

  • Start &amp; Stop

  • Kit anti-crevaison

  • 3 appuie-têtes AR

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie, avec porte carte côté conducteur

  • SEAT Connect

  • Sign Assist (Reconnaissance des panneaux de signalisation)

  • Tapis de sol textile AV/AR

  • Couvre-coffre rabattable

  • Filtre à particules essence

  • Eclairage de plaque d&#039;immatriculation à LED

  • Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes

  • SEAT Drive Profile-sélection du mode de conduite

  • Appel d&#039;urgence eCall

  • Projecteurs Full LED et signature lumineuse LED AV/AR

  • Contre-portes AV en finition textile

  • Anti-patinage électronique (ASR)

  • Entourages d&#039;aérateurs centraux et latéraux gris satinés avec inserts Rouge Laser

  • 2 lampes de lecture AV

  • Digital Cockpit 8&quot;

  • Signature &quot;Ibiza&quot; manuscrite sur le hayon

  • Calandre spécifique Noir Piano avec contour chromé

  • Eclairage d&#039;accompagnement

  • Lane Assist - aide au maintien dans la voie

  • Détection de fatigue et somnolence

  • Détection de sous-gonflage des pneumatiques

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur LED paramétrable (rouge ou blanc)

  • Pack Vision Plus

  • Pack Design FR avec inserts Gris Cosmique

  • Ciel de pavillon Noir

  • Garnitures d’aérateurs rouges

  • Boîte de vitesses à automate sequentiel DSG à 7 rapports

  • Pack Spring

  • Full Link sans fil (Android Auto + Apple CarPlay)

  • Logos &quot;SEAT&quot; satinés AV/AR

Options disponibles

  • Toit ouvrant

     : 

    830 €

  • Roue de secours compacte 18"

     : 

    150 €

  • Entourages d'aérateurs Gris City

     : 

    50 €

  • Sellerie suédine noire avec surpiqûres rouges, planche de bord moussée et contre-portes AV avec

     : 

    475 €

  • Jantes alliage 18" PERFORMANCE AERO

     : 

    475 €

  • Sièges baquets sport en tissu

     : 

    435 €

  • Entourages d'aérateurs latraux rétro-éclairés en Rouge Laser

     : 

    50 €

  • SEAT premium sound 6 premium speakers

     : 

    505 €

  • Extension de garantie 1 an ou 30000 km

     : 

    104 €

  • Extension de garantie 2 ans ou 80000 km

     : 

    261 €

  • Extension de garantie 3 ans ou 100000 km

     : 

    456 €

  • Extension de garantie 3 ans ou 150000 km

     : 

    758 €

  • Peinture vernie Peinture vernie

     : 

    0 €

  • Peinture vernie Bleu Fjord

     : 

    0 €

  • Peintures métallisées Blanc Nevada

     : 

    630 €

  • Peintures métallisées Noir Minuit

     : 

    630 €

  • Peintures métallisées Gris Magnétique

     : 

    630 €

  • Peinture Personnalisée Gris Graphène

     : 

    690 €

Page précédente
Page suivante

Photos (50)

Voir tout

Sommaire

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Seat Ibiza 5

Seat Ibiza 5

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité