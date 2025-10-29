Sur le marché Français, la nouvelle Ibiza est proposée en deux niveaux de finition.

L'entrée de gamme baptisée "Copa", à partir de 21 600 €, embarque comme principaux équipements de série les feux full LED, les jantes alliage de 16'', l'aide au stationnement AV/AR, la caméra de recul, les vitres teintées, le volant gainé cuir, la cimatisation manuelle, l'écran tactile de 8,25'' avec réplication, etc.

La finition "FR", à partir de 25 405 €, ajoute les sièges baquet à l'avant, la climatisation automatique, l'ambiance FR, les canules d'échappement spécifiques, les jantes alliage 18''.

Le point high-tech : conduite dans les bouchons L'Ibiza reconduit plusieurs packs d'aides à la conduite et notamment le « Drive Assist XL », un système de conduite autonome dans les embouteillages. En cas de bouchon, le système prend en charge le freinage automatique et ré-accélère lorsque le trafic est fluide. Il n’effectue en revanche pas de correction dans la direction.