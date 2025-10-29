3. Deux niveaux de finition
Sur le marché Français, la nouvelle Ibiza est proposée en deux niveaux de finition.
L'entrée de gamme baptisée "Copa", à partir de 21 600 €, embarque comme principaux équipements de série les feux full LED, les jantes alliage de 16'', l'aide au stationnement AV/AR, la caméra de recul, les vitres teintées, le volant gainé cuir, la cimatisation manuelle, l'écran tactile de 8,25'' avec réplication, etc.
La finition "FR", à partir de 25 405 €, ajoute les sièges baquet à l'avant, la climatisation automatique, l'ambiance FR, les canules d'échappement spécifiques, les jantes alliage 18''.
Le point high-tech : conduite dans les bouchons
L'Ibiza reconduit plusieurs packs d'aides à la conduite et notamment le « Drive Assist XL », un système de conduite autonome dans les embouteillages. En cas de bouchon, le système prend en charge le freinage automatique et ré-accélère lorsque le trafic est fluide. Il n’effectue en revanche pas de correction dans la direction.
Equipements et options
Version : V (2) 1.5 TSI 150 S/S ACT FR DSG7
Equipements de sécurité
Antidémarrage électronique
Aide au démarrage en côte (Hill Hold Control)
Limiteur de vitesse
2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges AR
Alerte de non-bouclage des ceintures AV/AR
Anti-blocage des roues (ABS) et contrôle de stabilité électronique (ESC)
Projecteurs antibrouillard AV
Airbags frontaux, latéraux et rideaux (passager déconnectable)
TCS (contrôle de la traction)
Direction à assistance électromécanique
Equipements de confort
Système d'info-divertissement MediaSystem+ avec écran tactile HD 8,25''
Ordinateur de bord
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
Banquette AR fractionnable
Régulateur de vitesse
Ceintures de sécurité à 3 points
2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges AR
Radio Numérique DAB
Verrouillage centralisé avec télecommande
Alerte de non-bouclage des ceintures AV/AR
4 vitres électriques à impulsion
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement intégrant les répétiteurs de clignotants latéraux
Volant sport multifonctions à méplat en cuir Nappa perforé avec surpiqûres rouges et logo FR
Coques de rétroviseurs Noir Piano
Connectivité 2x USB-C et Bluetooth
Palettes de changement de rapport au volant
Capteur de luminosité
Sièges AV ergonomiques
Pack Rangement
Banquette AR rabattable 2/3-1/3
Système audio à 6 HP
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 17" FR DYNAMIC
Sellerie textile bleue RACING bi-matière avec surpiqûres rouges, planche de bord moussée
Sellerie spécifique tissu
Autres équipements
Poignées de portes couleur carrosserie
Pare-chocs couleur carrosserie
Garantie 2 ans, kilométrage illimité
Start & Stop
Kit anti-crevaison
3 appuie-têtes AR
Pare-soleil avec miroir de courtoisie, avec porte carte côté conducteur
SEAT Connect
Sign Assist (Reconnaissance des panneaux de signalisation)
Tapis de sol textile AV/AR
Couvre-coffre rabattable
Filtre à particules essence
Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes
SEAT Drive Profile-sélection du mode de conduite
Appel d'urgence eCall
Projecteurs Full LED et signature lumineuse LED AV/AR
Contre-portes AV en finition textile
Anti-patinage électronique (ASR)
Entourages d'aérateurs centraux et latéraux gris satinés avec inserts Rouge Laser
2 lampes de lecture AV
Digital Cockpit 8"
Signature "Ibiza" manuscrite sur le hayon
Calandre spécifique Noir Piano avec contour chromé
Eclairage d'accompagnement
Lane Assist - aide au maintien dans la voie
Détection de fatigue et somnolence
Détection de sous-gonflage des pneumatiques
Eclairage d'ambiance intérieur LED paramétrable (rouge ou blanc)
Pack Vision Plus
Pack Design FR avec inserts Gris Cosmique
Ciel de pavillon Noir
Garnitures d’aérateurs rouges
Boîte de vitesses à automate sequentiel DSG à 7 rapports
Pack Spring
Full Link sans fil (Android Auto + Apple CarPlay)
Logos "SEAT" satinés AV/AR
Options disponibles
-
Toit ouvrant:
830 €
-
Roue de secours compacte 18":
150 €
-
Entourages d'aérateurs Gris City:
50 €
-
Sellerie suédine noire avec surpiqûres rouges, planche de bord moussée et contre-portes AV avec:
475 €
-
Jantes alliage 18" PERFORMANCE AERO:
475 €
-
Sièges baquets sport en tissu:
435 €
-
Entourages d'aérateurs latraux rétro-éclairés en Rouge Laser:
50 €
-
SEAT premium sound 6 premium speakers:
505 €
-
Extension de garantie 1 an ou 30000 km:
104 €
-
Extension de garantie 2 ans ou 80000 km:
261 €
-
Extension de garantie 3 ans ou 100000 km:
456 €
-
Extension de garantie 3 ans ou 150000 km:
758 €
-
Peinture vernie Peinture vernie:
0 €
-
Peinture vernie Bleu Fjord:
0 €
-
Peintures métallisées Blanc Nevada:
630 €
-
Peintures métallisées Noir Minuit:
630 €
-
Peintures métallisées Gris Magnétique:
630 €
-
Peinture Personnalisée Gris Graphène:
690 €
Photos (50)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération