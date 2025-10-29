La BYD Racco est une voiture chinoise pensée comme une Japonaise

Byd vend la grande majorité de ses voitures neuves en Chine. Mais BYD veut aussi se développer à grande vitesse partout ailleurs dans le monde, y compris en Europe où la marque déploie de nouveaux véhicules hybrides rechargeables pour compléter sa gamme de modèles électriques (qui se vendent quand même un peu moins que prévu).

Et BYD veut même s’implanter au Japon. Alors qu’elle y commercialise déjà ses modèles électriques présents aussi chez nous, écoulés là-bas à quelques milliers d’exemplaires depuis le début de l’année 2025, le constructeur a carrément développé une petite auto répondant à la réglementation des kei-cars pour s’adapter aux besoins de la clientèle locale.

Bientôt la seul kei-car étrangère vendue au Japon !

Mesurant 3,395 mètres de long, 1,475 mètre de large et 1,8 mètre de haut, la BYD Racco se fondra sans problème dans la circulation dense d’une ville comme Tokyo où elle croisera de très nombreuses autres autos affichant les mêmes proportions.

On ne connaît toujours pas sa fiche technique mais d’après des sources chinoises s’appuyant sur des chiffres publiés par le ministère de l’industrie (dont CarNewsChina), elle laissera le choix entre des batteries de 20 et 40 kWh selon la version avec une puissance de charge pouvant atteindre 100 kW en version haut de gamme. Le chiffre de 180 km d’autonomie maximale a également été entendu, avec le petit pack de 20 kWh. Toujours d’après ces sources, elle coûterait aux environs de 2,6 millions de Yen au Japon soit un peu moins de 15 000€. C’est sensiblement plus cher que les kei-cars thermiques vendues là-bas, mais similaire aux modèles électriques locaux.

J’ignore si la stratégie de BYD à l’export finira par lui permettre de venir un constructeur automobile incontournable en Europe et dans d’autres marchés importants du globe, mais l’énergie que la marque met pour s’y installer est vraiment impressionnante.