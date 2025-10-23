La surprise de BYD pour le Japon

Alors que la croissance de Byd commence à donner certains signes de faiblesse sur son principal marché, le constructeur chinois espère plus que jamais réussir à l’étranger. Chez nous en Europe, il développe désormais une gamme de modèles hybrides rechargeables en plus de ses véhicules électriques pour toucher une cible plus large.

Eh bien figurez-vous que BYD espère aussi plaire sur l’un des marchés les plus spécifiques de la planète, où l’on trouve d’ailleurs le leader mondial de l’industrie automobile en nombre de ventes annuelles : le Japon.

Une BYD Kei-car

Vous ne rêvez pas, c’est bien une auto aux dimensions de « kei-car » que dévoilera BYD au prochain salon de Tokyo 2025. Un véhicule conçu pour répondre à cette réglementation différente de celle des voitures « normales », avec un régime de taxes permettant d’arriver à des prix de vente très inférieurs.

Cette petite auto disposerait d’un moteur électrique et de batteries de 20 kWh environ, autorisant une autonomie maximale de moins de 200 kilomètres.

BYD peut-il réussir au Japon ?

BYD vend actuellement moins de 1000 voitures par mois au Japon où la marque est déjà présente. Et là, le constructeur semble vraiment déterminé à devenir un vrai acteur du marché local en concevant un véhicule sur-mesure pour lui ! Rendez-vous la semaine prochaine au salon de Tokyo pour découvrir cette étonnante petite Chinoise au Japon.