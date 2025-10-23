Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Classe A 4

Finalement, Mercedes ne va pas lâcher les « petites » voitures

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

Après avoir annoncé la fin de carrière du monospace Classe B et de la compacte Classe A, Mercedes semble faire machine arrière au sujet de cette dernière. Supprimer l’offre la plus abordable de sa gamme, alors qu’elle semble toujours plaire à la clientèle, aurait probablement été une erreur.

Finalement, Mercedes ne va pas lâcher les « petites » voitures
La Mercedes Classe A actuelle, qui va poursuivre sa carrière jusqu'en 2028.

Alors qu’Audi doit abandonner le segment des citadines après la fin de carrière de l’A1 actuelle, Mercedes prévoyait aux dernières nouvelles d’abandonner carrément celui des compactes où évolue la  Classe A actuellement. Il y a deux ans, on apprenait en effet que la récente CLA devait constituer la nouvelle entrée de gamme de la marque à l’étoile, avec un positionnement plus élitiste.

Cette décision paraissait quand même surprenante compte tenu des volumes de ventes toujours significatifs de la Classe A en Europe, elle qui figure encore dans le top 20 sur le Vieux continent. Et on apprend par les journalistes d’Automotive News que Mercedes ne va finalement pas lâcher cette catégorie des compactes.

Il y aura quelque chose après la Classe A

Non seulement la Classe A actuelle va poursuivre sa carrière jusqu’en 2028 alors qu’elle aurait dû s’arrêter l’année prochaine selon les plans initiaux, mais Mercedes va bien concevoir un tout nouveau véhicule après la fin de sa commercialisation histoire de rester sur ce créneau.

Comme la Classe A de troisième génération qui avait beaucoup changé par rapport aux deux précédentes moutures (devenue une vraie compacte au lieu d’un petit monospace urbain), on pourrait cependant assister à un changement profond pour ce futur véhicule qui remplacera le modèle actuel. Même le nom pourrait changer, d’ailleurs. Restera-t-elle au moins une compacte à cinq portes façon « hatchback » comme la BMW Série 1 et l’Audi A3 ?

