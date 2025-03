Comment Audi va remplacer les A1 et Q2

L’Audi A1 a permis à la marque aux anneaux de grappiller de belles parts de marché sur le Vieux continent depuis l’introduction de la toute première génération de modèle en 2010. Mais alors que la citadine cousine de la Volkswagen Polo est passée à une seconde génération de modèle en 2018 (sans avoir été véritablement restylée depuis contrairement à sa cousine), elle ne fait plus partie des modèles importants dans les plans.

Comme le Q2, elle disparaîtra définitivement de la gamme l’année prochaine. Une éviction d’autant plus étonnante pour le petit SUV à cheval entre le créneau des véhicules citadins et des vrais modèles compacts, sachant que ce genre de positionnement semble toujours très indiqué pour une marque premium comme Audi.

Un autre modèle compact pour le remplacer

Justement, ce Q2 sera remplacé par un autre modèle compact. C’est le directeur général d’Audi Gernot Döllner qui l’a assuré aux journalistes anglais d’Autocar, avec « un nouveau véhicule électrique compact qui démarrera sa production l’année prochaine à Ingolstadt ».

Un cousin « premium » du groupe Volkswagen

Ce nouveau modèle, qui pourrait s'attaquer à la dernière Mercedes CLA dans sa version électrique, sera plus petit que le Q4 e-tron actuel (4,59 mètres) et devrait reposer sur l’architecture MEB commune aux Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Skoda Elroq, Kodiaq et autres Audi Q4 e-tron. Ce qui implique qu’il se passera de capacité de charge rapide à haute puissance (façon Q6 e-tron ou e-tron GT avec tension à 800 volts) et n’utilisera pas la future plateforme SSP plus performante (attendue pour 2028 ou 2027 au plus tôt).

Reste à savoir si Audi prévoit aussi un nouveau modèle thermique sur ce segment des modèles à la lisière entre les véhicules citadins et compacts (aux côtés de la gamme A3 sans doute appelée à durer), sachant que le constructeur propose désormais à la fois des modèles thermiques et électriques sur certains autres segments (celui des SUV familiaux avec le Q5 et le Q6 et celui des routières avec les A6 et A6 e-tron). Pourquoi pas un véhicule utilisant la nouvelle technologie full hybride du groupe Volkswagen ?