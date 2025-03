Volkswagen va se mettre à l'hybride comme Toyota et Renault

Volkswagen avait totalement renoncé à la technologie « full hybride » depuis la Jetta disparue depuis longtemps du catalogue, tout comme les autres marques du groupe allemand. Le géant a préféré s’orienter vers la technologie 100% électrique d’une part mais aussi l’hybridation légère à 48 volts et l’hybridation rechargeable.

Mais comme beaucoup d’autres marques, Volkswagen se heurte à des ventes de voitures électriques pas si bonnes que prévu et doit rallonger la durée de vie de ses modèles thermiques pour satisfaire la clientèle (en Europe comme dans le reste du monde). Et ce revirement stratégique va inclure le retour de la technologie « full hybride » (combinant un moteur thermique à un moteur électrique avec une capacité de roulage en 100% électrique mais sans recharge sur prise) dans ses gammes.

Le nouveau T-Roc en éclaireur

D’après les journalistes anglais d’Autocar, c’est le Volkswagen T-Roc de seconde génération qui marquera ce grand retour du full hybride dans la gamme. Le nouveau groupe motopropulseur à hybridation non rechargeable doit pouvoir développer entre 200 et 270 chevaux environ selon la version et le modèle, avec potentiellement de nombreux modèles prévus au sein du groupe (chez Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra et pourquoi pas Audi).

Comme les autres

La technologie « full hybride » progresse dans les ventes en Europe comme aux Etats-Unis et les marques généralistes se doivent d’en disposer pour les années à venir en guise d’alternative aux motorisations électriques et hybrides rechargeables. Toyota, Renault, Honda, Nissan, Hyundai ou même Stellantis avec une technologie à l’électrification moins poussée s’appuient largement sur ces variantes dans leurs résultats actuels. La décision de Volkswagen de revenir vers cette solution paraîtrait donc on ne peut plus cohérente.