Que pensez-vous du nouveau Volkswagen T-Roc ?

Arrivé en 2017, le Volkswagen T-Roc de première génération positionnait le constructeur à mi-chemin entre le segment des B-SUV et des C-SUV. Conçu sur une architecture très proche de celle de la Golf 7, il affiche des lignes plus dynamique que celles du T-Cross et du Tiguan et s’approche de l’Audi Q2 au format similaire.

Ce T-roc a dépassé la Volkswagen Golf dans les ventes en Europe sur l’année 2023 et va désormais sur ses vieux jours. Il sera remplacé dans quelques semaines par une toute nouvelle génération de modèle, dont vous pouvez observer pour la première fois les lignes grâce à une fuite relayée notamment sur Instagram par plusieurs comptes dont celui de Wilkobloc.

Un design intéressant ?

Non seulement le T-Roc conserve ses proportions un peu « sportives » et dans ces premières images, il semble plus inspiré que les récentes autres créations de la marque brillant plutôt par leur classicisme. Au vu de l’agressivité du bouclier avant, on est peut-être ici en présence d’un exemplaire en finition R-Line et il faudra attendre de voir l’allure du modèle de base.

Rappelons qu’il laissera le choix entre des motorisations thermiques à hybridation légère et peut-être aussi des variantes hybrides rechargeables à la façon des récentes Golf restylées et autres nouveaux Tiguan. Sa présentation officielle interviendra cette année et le cabriolet disparaîtra du catalogue.