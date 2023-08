Essai - Mercedes Classe A 200d : en voie de disparition

En bref

Berline compacte

Moteur diesel

À partir de 41 249 €

La compacte de l’étoile a subi début 2023 un restylage de mi-carrière. Visuellement les changements sont mineurs et l’on comprend pourquoi. La Classe A est la meilleure vente de Mercedes en France mais aussi en Europe. La prudence est donc de mise. Les légères évolutions apportées à ce nouveau millésime concernent la signature lumineuse, un bas de bouclier redessiné, une calandre à motifs étoilés et un double bossage de capot. La partie arrière voit quant à elle apparaître de nouveaux feux.



La finition AMG Line, la plus chère mais aussi la plus plébiscitée, enrichit la dotation d’un kit carrosserie plus musclé, d’un châssis abaissé, de jantes 18’’ et d’une double sortie d’échappement. Elle est facturée précisément 44 699 € avec la motorisation 200d de notre essai.

A bord, c’est à peu près la même philosophie. On constate l’arrivée d’un nouveau volant 6 branches, toujours équipé de petits pavés tactiles bien trop sensibles à notre goût et surtout la disparition du contrôleur tactile sur la console centrale. L'écran central multimédia, toujours d'une taille respectable de 10,25 pouces, devient tactile. La compacte conserve toutefois des accès physiques pour régler la climatisation et toujours en complément, la commande vocale que l’on sollicite d’un « Hey Mercedes ».

Le système MBUX intégré à cet écran a été amélioré. Il répond désormais plus rapidement mais il faut parfois s’égosiller avant d’obtenir une réponse de sa part. La qualité de fabrication et des matériaux n'a pas régressé. La compacte reste la mieux lotie de sa catégorie aux côtés de la BMW Série 1. A vivre, en revanche, la Classe A reste une mauvaise élève. Les places arrière sont toujours restreintes pour des adultes dépassant les 1, 80m et le coffre se place dans la fourchette basse du marché avec 355 litres à disposition.

Mercedes a profité de ce restylage pour faire évoluer son offre de motorisations essence. Plusieurs moteurs ont disparu, à savoir les blocs essence 160 et 250. Les autres reçoivent une hybridation légère 48 v. On pensait voir les blocs diesels disparaître du catalogue mais Mercedes n’a pas touché à son offre. Cette carburation réalise encore une bonne part des ventes en Europe et notamment en Allemagne. La Classe A reconduit donc deux versions de son 4 cylindres à savoir le 180d qui est une version du 1.5 dCi de Renault affichant 116 ch et le 2.0 de 150 ch, qui est un moteur 100% Mercedes, celui de notre essai. Ce dernier est désormais exclusivement commercialisé avec une boîte automatique.

Sa sonorité assez présente à bas régime nous ramène quelques années en arrière, du temps où il se vendait plus de diesels que d’électriques. Si la ville n’est pas son domaine de prédilection, le 4 cylindres se montre à l’aise partout ailleurs. Le couple maxi (320 Nm) est bien suffisant pour assurer des reprises et des accélérations soutenues. Cette vitalité est également bien orchestrée par la nouvelle boîte automatique à 8 rapports (8G-DCT). Cette dernière est pour nous bien plus agréable, réactive et fluide que la 7G-DCT de Getrag, qu’elle remplace.

Ce 2.0 est l’allié parfait pour aligner les kilomètres. A vitesse stabilisée à 130 km/h sur autoroute, le niveau sonore descend au même titre que la consommation avec une moyenne observée de 5,7 l/100 km, ce qui vous autorise à parcourir plus de 700 km avant de passer à la pompe. Au terme de notre essai avec une grosse partie de routes secondaires et de ville en plus, nous avons relevé une consommation moyenne de 6,1 l/100 km. Le malus maximum 2023 pour cette motorisation s’établit à 540 €, car la finition la plus haute rejette 140 g de C02/km.

Côté châssis, pas de modifications notables, la Classe A garde un train avant Macpherson et un train arrière multibras, gage d'efficacité routière et de confort préservé. Le châssis abaissé combiné aux grosses jantes de cette finition AMG délivre logiquement un amortissement ferme. Ferme certes, mais pas inconfortable. Il faudra en revanche se montrer vigilant sur les dos d’ânes. La très faible garde au sol fait systématiquement frotter la bavette de protection placée sous le pare-chocs.

Le comportement de la compacte reste très abouti. La direction bien consistante est précise et offre un ressenti qui renforce le feeling au volant, tout comme la position de conduite qui permet notamment de régler l’assise très bas. Un bon point pour les grands gabarits. Le châssis est prévenant facile à mener et rarement piégeur. Le freinage « Sport », livré avec cette finition AMG Line, rassure par son mordant et son endurance.