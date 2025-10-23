La voiture nécessaire à la campagne, pour le plaisir en ville

En moyenne, 62 % des Français utilisent leur voiture presque tous les jours. Mais ce taux grimpe à 72 % en Normandie et 69 % en Nouvelle-Aquitaine, contre seulement 48 % en Île-de-France. Dans les zones rurales, 85 % des habitants estiment ne pas pouvoir s’en passer, contre 46 % dans l’agglomération parisienne, selon le dernier baromètre OpinionWay, commandé par la plateforme de location entre particuliers Turo.

En milieu rural, la voiture est une nécessité pour 54 % des répondants pour des raisons familiales, professionnelles et pour pallier au manque de transport en commun, contre 43 % en agglomération parisienne. Selon l’étude, dans la capitale et sa périphérie, l’usage de la voiture relève étrangement « du plaisir de conduite » (31 %, contre 19 % en zone rurale), sachant que le réseau de transport est plus développé. « Ces chiffres traduisent une fracture bien réelle : dans les zones rurales, la voiture reste un outil vital, indispensable pour travailler, se soigner ou accompagner les enfants à l’école. Dans les grandes métropoles, elle devient davantage un choix – plus raisonné, parfois même un luxe », explique Antoine Lacharmoise, Directeur Général de Turo France.

Moins de 10 % des sondés favorables à l'électrique dans le Nord

L’ouverture vers les motorisations électriques reste elle aussi très variable selon les territoires. En Nouvelle-Aquitaine, 35 % des habitants se disent prêts à envisager l’achat d’un véhicule électrique à court terme, tandis qu’ils ne sont que 9 % dans les Hauts-de-France. 23 % des Franciliens évoquent le manque d’espace pour la recharge à domicile, tandis qu’en zone rurale, 40 % pointent le temps de recharge comme principal obstacle. Face à ces contrastes, les modèles de mobilité partagée apparaissent comme une réponse flexible et inclusive. L’autopartage entre particuliers, notamment, séduit par sa simplicité et son ancrage local : 66 % des Français connaissent désormais ce principe, et plus d’un sur trois se dit prêt à y recourir.