Volkswagen va devoir arrêter la fabrication de ses modèles les plus vendus à cause d’une guerre économique

Le nouveau conflit entre les Etats-Unis, l’Europe et la Chine autour de la technologie des semi-conducteurs concerne Nexperia, une société spécialisée dans cette activité basée aux Pays-Bas et rachetée en 2018 par un groupe chinois détenu en partie par le gouvernement chinois.

Alors que ces technologies sensibles et stratégiques représentent désormais un gros point de lutte entre les Etats-Unis, l’Europe et la Chine, le gouvernement néerlandais a décidé à la fin du mois de septembre de prendre le contrôle de Nexperia pour des motifs de sécurité nationale et européenne. Cette décision a été en partie motivée par l’annonce des Etats-Unis d’ajouter Nexperia sur la liste noire des sociétés interdites de commercialiser des pièces sur le marché américain : en d’autres termes, un produit contenant des semi-conducteurs Nexperia (produits en partie en Chine) n’aurait plus eu le droit d’être vendu aux Etats-Unis.

Volkswagen touché

Il se trouve que Volkswagen utilise justement des semi-conducteurs produits par la branche chinoise du groupe détenant Nexperia. Et comme le gouvernement chinois a décidé d’arrêter en partie l’exportation des puces fabriquées par la société là-bas en représailles aux mesures prises par le gouvernement néerlandais, le constructeur allemand se retrouve otage de cette guerre commerciale et politique.

Comme le rapportent les journalistes d’Autocar, Volkswagen a prévenu ses employés de l’usine de Wolfsburg que la production de la Golf serait suspendue à partir du 29 octobre prochain à cause d’une pénurie de puces créée par cette nouvelle crise. Et d’autres modèles comme le Tiguan, le Tayron et le Touran pourraient être affectés aussi.

Des négociations sont en cours pour mettre fin à la crise

La Chine, l’Europe et le gouvernement des Pays-Bas négocient actuellement pour résoudre cette crise. Pour l’instant, on ignore quelles seront les répercussions exactes pour Volkswagen et d’autres constructeurs automobiles européens. Mais alors que la Golf et le Tiguan font la course en tête dans le classement des voitures neuves les plus vendues d’Europe, voilà qui risque de les pénaliser fortement.