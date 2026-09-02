Le Lexus NX fait peau neuve : découvrez ses nouvelles motorisations et son habitacle remodelé.

Ce mardi 1er septembre, Lexus vient de dévoiler les évolutions apportées à l’un de ses best-sellers : le SUV NX Avec cette nouvelle version, le constructeur japonais compte bien réitérer cette réussite en faisant du NX son nouveau futur best-seller. Pour cela, Lexus porte le NX à un niveau supérieur dans tous les domaines : design extérieur et intérieur, motorisations, confort de roulement, comportement routier, sécurité, multimédia et expérience de conduite.

Prévu à la commercialisation au début du printemps 2027, le constructeur n’a toutefois pas communiqué son prix de départ. On pourrait néanmoins s’attendre à une hausse significative du tarif par rapport au SUV actuellement commercialisé, dont le prix de départ est fixé à 58 000 euros, compte tenu des nombreuses nouveautés apportées à cette nouvelle version.

Le look extérieur du nouveau NX

Le look du nouveau SUV de Lexus évolue peu, mais quelques modifications peuvent faire la différence sur le plan esthétique par rapport au modèle actuel. En effet, les proportions restent globalement les mêmes. Seule sa longueur augmente de 30 mm pour atteindre 4 690 mm. Sa largeur, sa hauteur et son empattement restent quant à eux inchangés. Le nouveau NX fait donc 1 865 mm de large et 1 660 mm de haut, pour un empattement de 2 690 mm.

La silhouette de ce SUV reste donc similaire à celle de son prédécesseur, mais la face avant a été retravaillée avec l’inauguration d’une nouvelle calandre et de nouveaux projecteurs « tous temps ». Ces derniers associent des feux à LED à trois projecteurs, un système de feux de route adaptatifs, un éclairage d’intersection, des antibrouillards et des laves phares. L’ensemble est intégré dans des blocs optiques au design inédit.

L’arrière évolue également avec une nouvelle signature lumineuse. Les feux arrière et les feux stop arborent un motif en « L » répété, encadrant un logo Lexus central éclairé. Les éléments chromés disparaissent pour laisser place à des finitions sombres, tandis que les roues de 18 et 20 pouces renforcent l’allure sportive du SUV.

La déclinaison F SPORT accentue davantage cette sportivité en proposant différents accessoires ainsi qu’une finition extérieure « Noir Piano ». Au total, neuf teintes de carrosserie sont disponibles grâce à l’introduction de deux nouvelles couleurs : le Gris Iridium et le Vert Minéral, un vert kaki profond. Le Gris Magnétique est quant à lui une teinte grise exclusive à la version F SPORT.

Une nouvelle expérience de conduite dans un intérieur renouvelé

L’intérieur du nouveau NX de Lexus a été profondément remodelé. L’habitacle fait l’objet de nombreuses modifications, avec notamment l’arrivée d’un tout nouveau tableau de bord au design inédit, qui s’inspire de la berline ES et du SUV TZ.

Ce nouveau tableau de bord intègre un écran multimédia de 14 pouces ainsi qu’un nouveau combiné d’instruments de 12,3 pouces, tous deux alignés sur le même axe. Plusieurs coloris sont également proposés, avec notamment la nouvelle teinte Rouge Argile, ainsi que les coloris Blanc, Havane et Noir, selon la finition.

Le Pack F SPORT est disponible avec une nouvelle sellerie rouge encore plus éclatante. La finition haut de gamme peut, quant à elle, recevoir de nouveaux inserts en bois de chêne brun foncé, tandis que ceux du Pack F SPORT se distinguent par leur design technique à motif micro-géométrique.

Au sein de ce même habitacle, l’expérience de conduite est renforcée grâce à une nouvelle signature : la « Lexus Driving Signature ». Cette dernière vise à optimiser le plaisir de conduite grâce à l’utilisation de technologies électrifiées permettant d’harmoniser au mieux les performances d’accélération, de freinage et de direction. Par ailleurs, la position de conduite a été abaissée et le diamètre du volant a été réduit de 10 mm.

Les motorisations du nouveau NX

En plus de toutes ces nouveautés, le nouveau SUV NX inaugure une nouvelle génération de motorisations hybrides, avec le NX 450h + hybride rechargeable et le NX 350h hybride auto-rechargeable.

Le NX 450h + offre davantage de puissance, une autonomie en mode 100 % électrique pouvant atteindre 100 km selon le cycle WLTP européen, ainsi qu’une recharge de la batterie plus rapide. Il est associé à un quatre cylindres 2,5 litres et à une batterie lithium-ion d’environ 23 kWh, soit près de 30 % de capacité supplémentaire par rapport à la génération précédente. Sa puissance système avoisine les 307 ch, tandis que sa capacité de remorquage peut atteindre 1 500 kg.

De son côté, le NX 350h gagne en performances et en efficience tout en conservant la même capacité de remorquage, grâce à des améliorations techniques apportées à son système hybride auto-rechargeable. Ce dernier développe une puissance de 199 ch.

Les deux motorisations sont conformes à la future norme Euro 7 et devraient afficher les meilleures performances de leur catégorie en matière d’émissions de CO₂.